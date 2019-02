L’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti dona libri al comune

Altri articoli in Piana

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:41

Il consiglio comunale in apertura della seduta di ieri ha commemorato Maria Pia Bertolucci, Governatore della Misericordia di Capannori e membro del direttivo nazionale delle Misericordie prematuramente scomparsa alcuni giorni fa

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:29

Anche quest'anno il Comune aderisce a 'M'illumino di Meno', la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 che si svolgerà domani ed è dedicata all'economia circolare

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:36

Una stalla tutta nuova costruita in un ampio spazio verde che ospita circa 40 bovini da latte. L'ha realizzata l'azienda agricola Stefano Baisi nella zona agricola a nord dei Laghetti di Lammari

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:57

Il consigliere comunale di Capannori Daniele Lazzareschi (Forza Italia) torna a denunciare la situazione di degrado del cimitero di Marlia, documentandola con delle fotografie

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:33

È stato un colpo da professionisti. Martedì sera ignoti si sono introdotti nella concessionaria Nissan Domenichini a Porcari e hanno portato via due SUV dal valore di 60 mila euro

giovedì, 28 febbraio 2019, 09:05

Sono in arrivo altri 250 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - nell'ambito del bando sull'edilizia scolastica, promosso dall'ente di San Micheletto - per finanziare il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza sismica della scuola Primaria Orsi di Porcari