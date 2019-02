Piana : altopascio



Maxi-colpo nella villetta di un noto commerciante

giovedì, 7 febbraio 2019, 22:13

di eliseo biancalana

Maxi-colpo ad Altopascio. Nella mattinata di giovedì 7 febbraio ignoti si sono introdotti nella villetta di un noto commerciante in via Divisione Alpina Julia, Marco Balducci, titolare di un negozio di telefonia mobile. Ingente l'entità del bottino. A detta della vittima del furto sono stati rubati oggetti per un valore di 50-60mila euro.

"Sono andato via dalle 8 alle 8.30 – ha riferito Balducci a La Gazzetta di Lucca – e sono rientrato tra le 12 e le 12.15. Ho trovato il cancellino spalancato, la porta di casa aperta e tutta la casa sottosopra". A quanto riferito dal commerciante, sono diversi gli oggetti che i ladri hanno portato via, tra cui un televisore, due orologi, telefonini, macchine telecomandate, videocamere, canne da pesca e attrezzature da pesca professionali. "È stato un colpo che gli ha fruttato sicuramente tanti soldi, dai 50 ai 60mila euro" ha dichiarato.

"Mi sono entrati dalla porta di cucina che ho sul terrazzo – ha spiegato – poi sono riusciti a trovare delle chiavi di casa e sono usciti dal davanti tranquillamente, lasciando la porta e il cancello aperto". Sembra che nessuno si sia accorto di niente. "Vivo in un contesto dove ogni piccolo rumore viene percepito come un allarme – ha detto –, ma non ha sentito niente nessuno".

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Altopascio. "Un pronto intervento: li ho chiamati e dopo una ventina di minuti, all'una, erano già qui" ha dichiarato il commerciante. Che comunque non nasconde il suo sconforto per l'accaduto. "Mi sento abbandonato" ha infatti dichiarato.