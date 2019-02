Piana : capannori



Memoria, il fumetto 'Come into my house' arriva nelle scuole

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:08

"Come into my house. Nove storie di fuga e Resistenza", il primo fumetto sulle lotte per la libertà condotte dalla comunità di Capannori sbarca nelle scuole. L'amministrazione Menesini in questi giorni sta presentando e distribuendo il volume nelle quattro secondarie di Capannori, Lammari, Camigliano e San Leonardo in Treponzio.

Proprio stamani (mercoledì) Emmanuel Pesi, l'autore dei testi, e Luca Lenci, l'illustratore, hanno incontrato gli studenti della scuola "Carlo Piaggia" della frazione capoluogo e della "Don Aldo Mei" di San Leonardo in Treponzio spiegando il significato del volume e l'importanza di esercitare la Memoria.



Il fumetto racconta con un linguaggio divulgativo ed una tecnica particolarmente cara alle nuove generazioni nove storie di Resistenza a Capannori legate al progetto "La via della Memoria". Nove storie che raccontano con parole e immagini le scelte di donne e uomini che, rischiando e a volte sacrificando la propria vita, salvano quella di altre persone, e che invitano il lettore a riflettere su chi sono, ieri come oggi, i "giusti" e le "vittime", i "persecutori" e "gli indifferenti". Tra queste ci sono quelle relative a Don Aldo Mei, Clotilde Nardini, Don Angelo Unti e Don Giorgio Bigongiari.



Nei prossimi giorni il volume sarà presentato anche al liceo scientifico "Majorana" di Capannori, mentre lo scorso 25 gennaio era stato al centro di un evento pubblico al polo culturale Artémisia.



Il fumetto "Come into my house" è un'iniziativa editoriale promossa dal Comune di Capannori e Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in Provincia di Lucca con il contributo della Regione Toscana e il patrocinio di Lucca Comics & Games. È edito da Maria Pacini Fazzi Editore.

Nella foto: Emmanuel Pesi, autore dei testi e Luca Lenci, illustratore, presentano il fumetto alla scuola secondaria di Capannori