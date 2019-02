Piana



Menesini scrive alla regione per chiedere una revisione della normativa o la possibilità' di sperimentare una estensione del servizio farmaceutico nella fascia serale

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:34

Nei giorni scorsi scorsi l'amministrazione Menesini ha inviato una lettera agli assessori regionali alla sanità Stefania Saccardi e al commercio Stefano Ciuoffo in cui chiede la possibilità di una revisione della normativa vigente o la possibilità di sperimentare l'estensione di guardia farmaceutica a Capannori.

La proposta, condivisa con l'associazione provinciale delle farmacie private, Farmalucca, farmacie pubbliche, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lucca è quella di prevedere l'apertura a turnazione di tre farmacie 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 24, estendendo così il servizio nella fascia 20-24 , poiché attualmente le farmacie chiudono alle ore 20, eccetto le due che effettuano il turno notturno a rotazione secondo l'attuale legge regionale. Nella proposta, nella fascia oraria 24-8, il servizio farmaceutico sarebbe garantito dalla farmacia comunale Lucca 1 che è attivo in modo continuativo tutti i giorni.

Dall'esperienza degli ultimi anni riportata dalle farmacie del territorio emerge la tendenza marcata dei cittadini di indirizzarsi presso le farmacie centrali dei capoluoghi vicini che erogano il servizio di guardia farmaceutica notturna in maniera continuativa evitando così di recarsi di notte presso la farmacia del paese più vicina per verificare quale sia la farmacia di turno notturno per poi raggiungerla. Inoltre è estremamente improbabile che durante la notte siano prescritti farmaci per patologie serie in quanto la guardia medica è tenuta a prescrivere farmaci indicati solo per terapie non differibili o necessari alla prosecuzione della terapia la cui condizione potrebbe aggravare le condizioni della persona e in secondo luogo perché si è affermata la prassi di ricorrere al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero quale punto sicuro per la risoluzione di situazioni anche le meno critiche.

“Nel percorso realizzato con i vari soggetti interessati è emerso invece che negli ultimi anni sono mutate le abitudini della popolazione che beneficerebbe dell'estensione dell'orario serale fino alle 24 su più punti del territorio - sostiene l'assessore alle attività produttive Serena Frediani -. Considerato che l'attaule legge regionale datata a quasi venti anni fa non ce lo consente abbiamo ritenuto opportuno chiedere alla Regione di portare all'attenzione del Consiglio Regionale la possibilità di una revisione della normativa vigente o di consentire sul nostro territorio una sperimentazione innovativa che vada incontro ai nuovi bisogni dei cittadini. Ci rendiamo fin da ora disponibili per una collaborazione in tal senso, consapevoli della dinamicità e peculiarità di una città diffusa e articolata quale Capannori che la rende un laboratorio ideale di proposte innovative”.