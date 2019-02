Piana



'M'illumino di meno': il comune distribuisce nelle scuole il decalogo che contiene le regole d'oro per consumare meno energia

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:29

Anche quest'anno il Comune aderisce a 'M'illumino di Meno', la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 che si svolgerà domani ed è dedicata all'economia circolare. Per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di risparmiare energia l'amministrazione comunale distribuirà nelle scuole del territorio il decalogo di 'M'illumino di meno', che contiene le regole d'oro per consumare meno energia. Domani (venerdì) l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi consegnerà il decalogo alle classi di alcune scuole.

“Riteniamo molto importante sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto dell'ambiente e all'adozione di stili di vita sostenibili - afferma l'assessore Matteo Francesconi -. Per questo in occasione della giornata del risparmio energetico abbiamo deciso di diffondere nelle nostre scuole questo decalogo che contiene dieci semplici, ma efficaci regole, che se rispettate quotidianamente, consentono di contribuire a risparmiare il consumo di energia elettrica”.