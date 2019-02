Piana



Nasce un gruppo di volontari per la pulizia del territorio

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:44

Dopo l'evento di pulizia del territorio svolto a settembre nelle strade del proprio paese, con il supporto di Ascit e dell'assessore Matteo Francesconi, è nata, tra i soci dell'associazione sportiva dilettantistica Atletico Gragnano, l'esigenza di far nascere, a partire dal proprio Comitato Paesano, un gruppo di pulizia del territorio.



"Questo gruppo di volontari - spiega Francesco Borelli dell'Atletico Gragnano - si sta, di settimana in settimana, impegnando a ripulire dai rifiuti abbandonati varie aree della nostra campagna. Gli ultimi interventi sono stati nell'area limitrofa alla fontana del Pollastrini e ai bordi dei viali di Villa Bottini. La quantità di rifiuti raccolta è stata notevole, tra i vari sacchi e sacchetti e rifiuti ingombranti è stato trovato anche dell'eternit. Grazie al supporto di Ascit tutto quello che è stato raccolto è stato velocemente smaltito e grazie all'intervento dell'amministrazione comunale anche l'eternit verrà smaltito nel modo idoneo da una ditta specializzata".



"Vogliamo ringraziare - conclude - sia tutti quei soci che si stanno impegnando in modo davvero attivo in questa iniziativa, sia Ascit e l'amministrazione del comune di Capannori che ci stanno supportando in queste attività e nello sviluppo ulteriore di questo nuovo gruppo di pulizia del territorio. Scriviamo anche per raccontare che teniamo al nostro territorio e che ci piace darci da fare per vederlo sempre più pulito. Vorremmo che questo nostro modo di agire fosse contagioso anche ai paesi vicini e che tutti imparassimo a riprenderci cura di queste nostre belle colline".