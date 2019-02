Piana : montecarlo



Operaio cade da ponteggio: è grave

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:42

di gabriele muratori

Grave infortunio sul lavoro per un operaio che nel primo pomeriggio di oggi è caduto dall'alto di un cantiere edile dove stava lavorando, in località San Giuseppe, nel comune di Montecarlo. Vista la rovinosa caduta, per l'uomo sono stati allertati subito i soccorsi intervenuti in codice rosso. Giunte sul posto l'auto medica del 118 e l'ambulanza della Misericordia di Montecarlo, l'uomo è stato subito assistito dai sanitari, i quali hanno trovato l'uomo gravemente ferito, ma fortunatamente cosciente. In ogni caso, dopo le prime cure, visto il forte trauma cranico, la frattura di femore e varie altre lesioni in altre parti del corpo, per lo sfortunato operaio, è stato comunque preferito il più veloce trasferimento al centro traumatologico presso il vicino ospedale di Cisanello mediante l'elicottero Pegaso della Regione Toscana atterrato in un campo vicino al luogo dell'incidente. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della vicina stazione di Altopascio e una squadra di addetti Als per effettuare i rilievi del caso e chiarire le dinamiche dell'incidente.