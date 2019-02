Piana : montecarlo



Al Rassicurati la Compagnia Teatrale “Aldo Toschi” presenta “Ti farò chiamare zia”

sabato, 23 febbraio 2019, 16:49

Domenica 24 febbraio, alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il quinto appuntamento della ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica 24 febbraio 2019 - ore 16:30

Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Compagnia Teatrale “Aldo Toschi”

“Ti farò chiamare zia” commedia in due atti di Giampiero Della Nina

Lo spettacolo

Una bella vacanza nel Salento predispone gli animi a trascorrere giorni sereni e spensierati, ma … certi pensieri non si possono dimenticare e lasciare a casa. Soprattutto se questi pensieri riguardano un desiderio profondo, urgente, indispensabile. Dirvi di più toglierebbe il gusto alle tante sorprese che animano la storia.

Il testo è uno dei molti scritti per teatro da Giampiero Della Nina che in modo molto divertente, leggero e garbato, punta i riflettori sui temi della sterilità della coppia, delle adozioni, dell’inseminazione assistita e delle altre tecniche che la scienza mette a disposizione. Ma l’esito della storia sorprenderà per la sua originalità!

La Compagnia Teatrale “Aldo Toschi” di Porcari ha raccolto e continua nella tradizione teatrale porcarese, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Alla scomparsa di Aldo Toschi, persona molto positiva e onnipresente nella vita sociale del paese e componente attivo della Compagnia, il gruppo teatrale ha voluto intitolarsi col suo nome perché ne restasse continua memoria. Innumerevoli sono le opere teatrali che, in così tanti anni di attività, la C.T. “Aldo Toschi” ha messo in scena. Dopo una lunga e accurata preparazione, presenta questa commedia scritta da Giampiero Della Nina che, fra il serio e il faceto, divertirà il pubblico e al tempo stesso, a chi vorrà, lascerà qualche piccola riflessione.

PERSONAGGI /INTERPRETI

Zio Agatino / Pier Giorgio Bardelli

Rodolfo nipote di zio Agatino / Antonello Padedda

Irene moglie di Rodolfo / Francesca Di Majo

Antonio amico di Rodolfo e Irene / Roberto Del Carlo

Emma moglie di Antonio / Gianna Lazzareschi

Nicola cugino di Rodolfo / Gabriele Garavelli

Trucco e parrucco: Monica Ceragioli, Valentina Bartalesi

Sartoria: Lia Dal Poggetto

Direzione di scena: Novella Lazzareschi

Sceneggiatura: Giampiero Della Nina, Paolo Bartalesi

Scenografia e luci: Paolo Bartalesi

Regia di PAOLO BARTALESI

Il prossimo appuntamento della rassegna:

Domenica 3 marzo 2019 - ore 16:30

Compagnia Orario Provvisorio

IN PRIMA ASSOLUTA

“Sette personaggi in cerca di uscita” di Elisa Guarascio e Francesco Massagli

Genere: commedia

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.