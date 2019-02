Panitaly, oggi due incontri in Regione con istituzioni, sindacati e azienda

Altri articoli in Piana

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:10

Incertezze sul futuro della Panitaly di Altopascio: sindaco, rappresentanti della Provincia di Lucca e della Regione Toscana, organizzazioni sindacali, lavoratori e vertici aziendali riuniti a Firenze al tavolo di crisi

giovedì, 7 febbraio 2019, 13:18

Si chiama 'Let's Go! il nuovo progetto promosso dall'amministrazione comunale e realizzato dalla Cooperativa 'Il Castello' che si rivolge a giovani adulti che hanno difficoltà ad inserirsi in realtà lavorative, formative o informali e che vogliono acquisire strumenti e competenze per sviluppare una maggiore autonomia personale, sociale e relazionale

giovedì, 7 febbraio 2019, 13:01

Si conclude il 10 febbraio, giorno che dal 2004 si scelto per ricordare l’eccidio delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata dal 1943 al 1945, il percorso della Memoria avviato lo scorso 27 gennaio dall’amministrazione comunale con la commemorazione svolta in piazza Felice Orsi, dove sono stati concentrati alcuni simboli per ricordare...

giovedì, 7 febbraio 2019, 11:20

Le segreterie territoriali, FISTel-Cisl e SLC-CGIL esprimono alcune considerazioni in merito ai comunicati aziendali aventi titolo: “Procedura Gestione Assenze” e “Regolamentazione della Malattia e del Certificato Medico”

mercoledì, 6 febbraio 2019, 16:28

C’è anche un po’ di Lucca nella vittoria del Monte pisano come “luogo del cuore” FAI. Con 114 mila 670 voti la sottoscrizione ha ottenuto il primo posto

mercoledì, 6 febbraio 2019, 16:09

Aprirà giovedì 14 febbraio lo sportello comunale voluto dall'amministrazione Menesini per fornire informazioni dettagliate sul progetto definitivo dei sottopassi e del raddoppio ferroviario affiancando la popolazione nel confronto con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)