Piana



"Parliamo d'amore", la pittrice Bruna Secco in mostra a "La Magione del Tau"

mercoledì, 27 febbraio 2019, 10:02

Solo 15 giorni di tempo per ammirare i dipinti che compongono la mostra "Parliamo d'amore" della pittrice Bruna Secco. Le opere, infatti, saranno in esposizione a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio da domenica 3 marzo a sabato 16 marzo.

I colori delle opere di Bruna Secco alludono ad una personalità ricca, curiosa, generosa , aperta, e sono un festoso richiamo alla "Romanità" aurea di molte opere di Bruna Secco.

L'Arte di Bruna Secco è pura "espressione".

L'uso del colore da parte dell'artista non è mai finalizzato a sollecitare un facile consenso da parte dell'osservatore, ma è sempre accompagnato dall'idea, dal progetto.

Nelle opere di Bruna Secco è la sua forza interiore che esplode in superficie e genera spazio colorato: una forza interiore, determinata dalla volontà di superare gli stereotipi, rifiutando facili sociologismi, una carica interiore vibrante che esterna nella pittura il gran bisogno di mettere le ali al proprio io, senza filtri, né paraventi, che ormai non hanno più senso.

Il sole, la luce e il colore, danno vita ogni volta a nuove scoperte.

Ama la vita con tutta se stessa e la vita la ricambia con lo stesso sentimento.

I quadri diventano un diario visivo, di forme e colori, che si trasformano nella più alta sublimazione della sua feconda interiorità.

L'abbraccio diventa amalgama e fusione passionale di due corpi che non hanno motivo di mantenersi separati, una compenetrazione che la calda cromia esaspera.

I dipinti nel suo descriversi, sarebbero già esaustivi a far comprendere l'interiorità di Bruna Secco, ma questa vuole essere esplicita nel suo porsi, così accompagna alcune sue opere con scritti poetici, in cui racconta l'emozionalità per quello che i suoi occhi d'artista vedono; sono frasi e parole estemporanee dai concetti a volte surreali, capaci di ingrandire a dismisura anche il piccolo frammento, che seppur piccolo, è stato capace di lasciare una traccia indelebile nel suo percorso di vita.

Le immagini di leggerezza che Bruna Secco cerca nei suoi quadri e nelle sue poesie, non dovranno dissolversi come dei sogni dalla realtà del presente e del futuro, ma diventare vita (Lorenzo Pacini 2017).

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all’una.

La prossima esposizione a La Magione del Tau vedrà protagonista, dal 17 al 30 marzo, la pittrice Germana Salvini.

Bruna Secco (Roma) si avvicina all'arte in età matura senza aver avuto studi artistici. Nel 2004 segue un breve corso di acquerello. Nel 2009 si trasferisce a Pisa e frequenta un corso di disegno. Nel 2010 incontra il Maestro Enrico Fornaini che le dà, oltre alle lezioni di tecnica, la tranquillità e la sicurezza per poter intraprendere la sua strada. Al 2014 risalgono le prime sculture. La poesia, invece, è la prima forma di espressione amata e praticata fin dalla giovane età.

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.