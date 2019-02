Piace e diverte la nuova commedia dell’Invicta

Altri articoli in Piana

lunedì, 25 febbraio 2019, 18:06

Vincono Allievi Elite e Giovanissimi Elite e B, pareggiano gli Allievi B nel super match con la Cattolica Virtus

lunedì, 25 febbraio 2019, 15:20

Settimana sfortunata per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. Dopo il successo interno contro i Lucca Skywalkers i biancorossi dovevano infatti affrontare altre due sfide di alta classifica contro la Ludec Porcari e poi a Montale in casa della seconda

lunedì, 25 febbraio 2019, 15:05

L’assessore Cecchetti: “Un progetto molto importante in cui associazioni e abitanti saranno protagonisti di una serie di azioni per dare nuovo slancio turistico e aggregativo ai due paesi”

lunedì, 25 febbraio 2019, 14:58

Tra Altopascio, Ponte Buggianese e Fucecchio è possibile incontrare un itinerario alternativo della Via Francigena che stupisce per le vie d’acqua da percorrere per conoscere la Riserva naturale del Lago di Sibolla, la Dogana del Capannone e poi, da qui, in barchino fino a Ponte a Cappiano

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:36

Apriranno lunedì 11 marzo le iscrizioni per i posti che si rendono vacanti alla fine dell'anno educativo in corso nei nidi d'infanzia comunali per l'anno 2019/2020. Le strutture educative comunali per la prima infanzia sono i nidi d'infanzia 'Il Grillo Parlante' di Capannori e il nido 'Sebastiano Galli' di Toringo

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:03

Nel campionato di Prima Divisione maschile, si è giocata la settima ed ultima giornata del girone di andata e al PalaMartini di S. Marco il Volley 2P Pantera/Porcari ha battuto nettamente il Volley Cecina per 3-0 con i seguenti parziali 25-9, 25-23, 25-20