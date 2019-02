Piana



Polisportiva Volley Capannori, inizia con una sconfitta il torneo under 17 femminile

lunedì, 25 febbraio 2019, 09:16

Inizia con una sconfitta l’avventura della Polisportiva Volley Capannori nel torneo under 17 femminile. Nella prima giornata del girone C, le capannoresi infatti steccano nella trasferta contro il Volley Porcari con la partita che è terminata 3-0 per le padrone di casa con i seguenti parziali: 25-22; 25-20, 25-20. Per la squadra del Volley Capannori sono scese in campo le atlete: Luisa Avanzinelli libero, Marta Battisti opposto 2, Francesca Da Valle opposto 3, Marta Doroni centrale, Vittoria Favilla palleggiatore 2, Marika Franceschini centrale 2, Irene Lanfri opposto 5, Silvia Lunardi centrale 13, Matilde Nieri palleggiatore, Irene Palmucci schiacciatrice 9, non entrate: Irene Buoni schiacciatrice, Elena Sozzani opposto, Alessandra Zefi palleggiatore, Rebecca Lencioni 2° libero, Nadia Alexandra Del Vigna opposto.

Il direttore designato per la gara sig. Emanuele Papini, ha arbitrato perfettamente.

I coach del Volley Capannori Erika Franceschini e Maurizio Gigante, a fine gara hanno così commentato: “è stata una gara giocata senza grinta e determinazione da parte delle nostre ragazze, le stesse, hanno tenuto un ritmo bassissimo permettendo alle avversarie di giocarsela punto/punto, avendo la meglio sulle nostre solo nel finale di ogni set. I moltissimi errori da parte nostra hanno fatto sì che il Porcari guidato dal tecnico Debora Bochicchio, avesse la meglio, vincendo nettamente 3-0, aggiudicandosi cosi i primi tre punti in classifica. Noi dalla nostra, possiamo solo aggiungere che è stata la classica giornata no”.