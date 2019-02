Piana



Porcari ricorda shoah e foibe: proiezioni e proposte bibliografiche all’auditorium Cavanis

giovedì, 7 febbraio 2019, 13:01

Si conclude il 10 febbraio, giorno che dal 2004 si scelto per ricordare l’eccidio delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata dal 1943 al 1945, il percorso della Memoria avviato lo scorso 27 gennaio dall’amministrazione comunale con la commemorazione svolta in piazza Felice Orsi, dove sono stati concentrati alcuni simboli per ricordare a tutti i valori della pace e della tolleranza.

Domenica 10 febbraio dalle 16 l’auditorium Cavanis aprirà le porte a tre proiezioni cinematografiche e proposte bibliografiche dedicati alla Shoah e le foibe. Gli assessorati alla cultura e alla pubblica istruzione, in collaborazione con la Fondazione Cavanis, hanno selezionato alcune tra le opere più significative della storiografia sulla tragedia delle foibe, che saranno messi a disposizione dei cittadini in auditorium per tutta la giornata.

Tra gli autori ricordiamo Raoul Pupo, professore di Storia Contemporanea all'Università di Trieste e uno dei massimi conoscitori delle foibe e dell'Esodo giuliano-dalmata, Gianni Oliva, Italo Svevo, Arrigo Petacco e Claudio Magris.

La bibliografia proposta sarà arricchita da una vasta scelta di testi che descrivono sotto vari aspetti la tragedia dell’Olocausto. Fra quelli per adulti ricordiamo Il bambino con il pigiamo a righe, da cui è stato tratto un film di grande successo, e una serie di crudi libri-testimonianze delle terribili atrocità dei campi di sterminio, da Terezin ad Auschwitz.

Fra i libri per ragazzi, tanti testi dai quali sono state ricavate notissime trasposizioni cinematografiche come L’amico ritrovato, Un sacchetto di biglie, Arrivederci ragazzi. Da ricordare anche Hanna non chiude mai gli occhi, scritto da Luigi Ballerini nel 2015, romanzo di formazione a tema storico, la Shoah appunto, adatto anche ad un pubblico più giovane, e La stella nel pugno, che racconta la vicenda vera del campione di pugilato Max Schmeling che durante la famigerata Reichskristallnacht salvò due ragazzini ebrei.

Questo il programma definitivo delle proiezioni:

Ore 16 - La vita è bella, regia di Roberto Benigni

Ore 18.30 - Le foibe e l'esoso, docufilm a cura di Barbara Mapelli

Ore 21 - Il pianista, regia di Roman Polanski

L'ingresso è gratuito, per info 0583 / 211884.