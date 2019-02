Piana



Prima Divisione, Volley 2P PanteraPorcari vince contro il Cecina

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:03

Nel campionato di Prima Divisione maschile, si è giocata la settima ed ultima giornata del girone di andata e al PalaMartini di S. Marco il Volley 2P Pantera/Porcari ha battuto nettamente il Volley Cecina per 3-0 con i seguenti parziali 25-9, 25-23, 25-20. Il direttore designato per questa gara è stato il sig. Rodolfo Vanni. Per il Vaolley 2P guidato dal tecnico Maurizio Gigante sono entrati: Salvatore Abrescia schiacciatore 10, Jonathan Cortopassi 2° libero 1, Gianfranco Davini palleggiatore 1, Marco Farinelli opposto 8, Francesco Giambastiani centrale 3, Luca Giuliani o 11, Fabrizio La Rosa centrale 8, Lorenzo Menichetti schiacciatore 6, Gabriele Micheloni centrale 5, Matteo Petri schiacciatore 1, Tommaso Puccinelli libero, Leonardo Salani palleggiatore, Daniel Anfuso schiacciatore, non entrati: Alessio Del Testa schiacciatore, Sebastian Scarafoni schiacciatore, Simone Pisani opposto.

Il coach Gigante, a fine gara, ha così commentato: “siamo partiti subito forti, dettando noi il gioco e sbagliando pochissimo, che ci permetteva di chiudere il set lasciando il Cecina a 9. Nel secondo Set, i ragazzi, sono scesi in campo con poca grinta, facendo molta confusione, sottovalutando gli avversari, forse forti del buon risultato ottenuto nel primo set, tanto che siamo stati sotto anche di cinque punti poi recuperati nel finale, chiudendo così il set con il solo vantaggio. Nel terzo set, determinati a fare gioco dando un buon ritmo alla gara, portandoci avanti di dodici punti tanto da permettermi di fare diversi cambi che però non davano gli esiti sperati, infatti i cecinesi si riportavano sotto con il punteggio, costringendomi a far rientrare i titolari che così concludevano il set, incrementando ulteriormente la nostra classifica che, ci vede momentaneamente al primo posto in attesa del risultato della partita del Migliarino Volley”.

Il dirigente accompagnatore Roberto Alfavelli ed il presidente sig. Ottorino Papini si sono congratulati con la squadra per la vittoria.