Qualità dell'aria: caminetti spenti e restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti da mercoledì a venerdì

Altri articoli in Piana

martedì, 19 febbraio 2019, 16:44

Rinnovato l’impegno dell’amministrazione Menesini per mantenere elevato il livello dei propri servizi ai cittadini e sostenere le famiglie più in difficoltà. Nel 2019 saranno disponibili maggiori risorse per l’erogazione dei contributi in conto affitto, aumenterà la soglia Isee per accedere alle agevolazioni e le agevolazioni tariffarie saranno inserite direttamente in...

martedì, 19 febbraio 2019, 16:03

La sezione capannorese di CasaPound Italia, segnala e denuncia il grave stato di abbandono di alcune strade del territorio comunale dove da tempo latita l'intervento delle squadre dei servizi municipali di pulizia e manutenzione del fondo stradale

martedì, 19 febbraio 2019, 14:17

Iniziati oggi i lavori di restauro alla Porta dei Mariani, uno dei monumenti storici di Altopascio. L'intervento, sostenuto dall'amministrazione D'Ambrosio, consentirà di mettere in sicurezza l'edificio, luogo-simbolo del territorio e lasciato per molti anni in uno stato di incuria e di abbandono.

martedì, 19 febbraio 2019, 12:41

Prosegue il ciclo di incontri "Le emozioni che muovono il mondo', promosso dal comune con la partecipazione del Cineforum Ezechiele 25,17, del Liceo scientifico Majorana, dei Volontari Nati per Leggere Toscana e la collaborazione del Corso di studi in Filosofia dell'Università di Pisa con l'obiettivo di indagare il mondo degli...

martedì, 19 febbraio 2019, 11:44

La politica dei “Rifiuti Zero” di Capannori continua a fare scuola. Nei giorni scorsi docenti e studenti del corso di laurea magistrale di Scienze Ambientali dell’Università di Pisa hanno incontrato l’amministrazione Menesini per approfondire le buone pratiche relative sulla raccolta differenziata e sul riuso

martedì, 19 febbraio 2019, 11:15

Si terrà lunedì 4 marzo alle 21 nell'auditorium Da Massa Carrara l'atteso incontro pubblico sulla qualità dell'aria, organizzato dall'amministrazione comunale di Porcari anche con lo scopo di rendere pubblici i risultati dello studio svolto sulla centralina di via Cavanis, che fu riattivata con fondi comunali per un anno