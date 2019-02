Piana



Riapre la Riserva naturale del Lago di Sibolla

sabato, 2 febbraio 2019, 16:13

La pioggia non ha fermato la giornata di apertura delle tante iniziative che animeranno la Riserva Naturale del Lago di Sibolla fino al prossimo autunno.

Non è un caso che l'amministrazione D'Ambrosio abbia scelto proprio questo fine settimana per inaugurare il fitto programma che coinvolgerà la riserva naturalistica per gran parte del 2019: domani, infatti, (domenica 3) è la Giornata mondiale delle zone umide, di cui il Sibolla è uno degli esemplari più interessanti a livello nazionale ed europeo.

L'apertura è stata affidata al sindaco, Sara D'Ambrosio, all'assessore all'ambiente, Daniel Toci, all'assessore regionale, Federica Fratoni e al consigliere regionale, Stefano Baccelli, che insieme con il Consorzio 4 Basso Valdarno e l'Università di Firenze hanno raccontato le particolarità del lago di Sibolla e l'importanza di interventi come il programma Life Sos Tuscan Wetlands, finanziato dall'Unione Europea, per la tutela faunistica e naturalistica del Sibolla.

Le visite guidate, i laboratori e le iniziative, organizzate in collaborazione con l'associazione Natura di mezzo, riprenderanno anche domani dalle 10 alle 17. Per info e prenotazioni 338.6553603, naturadimezzo@gmail.com.