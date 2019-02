Piana



Rinviato il derby di Promozione tra Ludec Porcari e Polisportiva Capannori

lunedì, 4 febbraio 2019, 09:00

Derby di Promozione rinviato tra Farmacia Biagi Capannori e Ludec Porcari, una partita importante per i capannoresi per il posizionamento nel tabellone dei playoff. L'incontro, previsto per lo scorso fine settimana è stato rimandato a martedì 19 febbraio alle 21 sempre alla palestra di San Leonardo in Treponzio.

Derby che invece si è giocato nel campionato Under 18, con la Farmacia Biagi Capannori che vince 40-71 in casa della Ludec Porcari bissando il successo dell'andata.

FARMACIA BIAGI: Avidiu 12, Belfiori, Caredio 2, Cassolino 5, Del Dotto 2, Di Giovanni, Frediani 2, Romoli 14, Ilaria 13, Panattoni, Paoletti 18, Piazzolla 3. All. Bernabei.

Vittoria anche per la Tissue Tech Capannori che vince contro il fanalino di coda Campi Bisenzio nel campionato Under 16 (55-48).

TISSUE TECH: Di Martella 13, Kola 19, Cesari 3, Frediani 2, Silistenau, Magnani 4, Giusti, Ragghianti 2, Caredio 6, Bernardoni 2, Roncaglia 4, Frediani 4. All. Corda

Fine settimana denso di appuntamenti anche per la sezione pallavolo della polisportiva che ha organizzato il concentramento Under 12. Doppio successo per Capannori che ha battuto 3-0 il Garfagnana Volley e 2-1 Ponte a Moriano.