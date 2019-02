Piana



Riprendono i laboratori gratuiti per genitori e bambini al nido di Marlia

lunedì, 4 febbraio 2019, 09:36

Riprendono dal 6 febbraio i pomeriggi di "Sperimentiamo Insieme" a Capannori: tutti i mercoledì, al Nido "Cosimo Isola" di Marlia in via della Rimembranza dalle 16.30 alle 18.30, le famiglie del territorio con figli da 0 a 6 anni potranno partecipare ad attività gratuite di qualità, organizzate dalla Cooperativa La Gardenia nell'ambito del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà". Un'occasione sia per educare insieme alle famiglie attraverso il gioco sia per incontrarsi e confrontarsi tra genitori, accompagnati dall'esperienza di educatrici professioniste. Gli appuntamenti sono gratuiti, aperti a tutti e con attività e molteplici: dalle letture animate ai laboratori artistici fino alle escursioni all'aperto in mezzo alla natura. Il numero massimo di bambini che possono partecipare è di 15 ed è necessaria l'iscrizione (via mail a nidocosimo@gmail.com o telefonando a 0583961320).



Le attività al nido di Marlia sono organizzate nell'ambito del progetto "Lucca In". Coordinato dal Comune di Lucca, vede la partecipazione di Comuni e associazioni della piana che lo stanno portando avanti per dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite due anni di attività in asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell'impresa sociale "Con i bambini", impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.