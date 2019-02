Piana : capannori



Rontani (Udc): "Attraversamenti pedonali rialzati, non c'è limite ai miracoli in periodo pre-elettorale"

mercoledì, 27 febbraio 2019, 13:18

Paolo Rontani (UDC) interviene in merito al progetto relativo alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati sulla viabilità del territorio comunale di Capannori.

"Il 30 agosto 2018 - esordisce -, la giunta comunale di Capannori ha approvato, con delibera n. 239, un progetto, redatto dall'Ufficio Cantonieri di Paese, relativo alla "Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati sulla viabilità del territorio comunale" per un importo complessivo di 50 mila euro. Detto progetto, vista l'entità della somma, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è stato affidato in attuazione all'esterno, sulla base del minor prezzo proposto in via telematica, su Start".



"Sappiamo tutti - incalza Rontani -, al di là della dovuta tutela alla sicurezza dei pedoni, quanto siano ambiti dai residenti questi passaggi pedonali rialzati. Spesso vengono chieste anche le semplici strisce sull'asfalto ed è davvero dura ottenerle. Però, non c'è limite ai miracoli in periodo preelettorale! Infatti, d'improvviso, scopriamo che dal mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, effettuato per disporre dei soldi necessari alla sistemazione di Piazza A.Moro, si possono prendere detti 50 mila euro, causa minor occorrenza finanziaria, relativa all' opera per la quale il mutuo in questione era stato assunto".

"Ma non basta - aggiunge -: quanto deciso in agosto, con atto dichiarato pure immediatamente eseguibile per non perdersi tempo, viene realizzato invece adesso, in febbraio. Della serie, con una cifra ricavata da mutuo già contratto per altri fini e subito disponibile, si accolgono ora le richieste dei cittadini più insistenti, che magari le potrebbero aver palesate durante i recenti incontri con le famiglie capannoresi, organizzati per conteggiare gli elettori convinti d'un secondo mandato Menesini. Se poi, con la carenza di posti di lavoro che purtroppo affligge anche il nostro comune, ci mettiamo pure ditta e operai scelti ed impegnati nell'opera, la torta è perfetta. Com'è facile organizzarsi le campagne elettorali, tramite le opere pubbliche ed i suggerimenti di esperti che insegnano a scegliere il momento più conveniente per realizzarle!"

"Chissà - conclude - se almeno uno di questi attraversamenti pedonali rialzati, sarà realizzato anche all'interno dell'ente, su qualche corridoio del comune: con l'enorme caos che esiste tra i vertici decisionali degli uffici, credo sarebbe, forse, un'utile salvaguardia per la tutela dei dipendenti".