Rubati due SUV a una concessionaria

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:33

di eliseo biancalana

È stato un colpo da professionisti. Martedì sera (26 febbraio) ignoti si sono introdotti nella concessionaria Nissan Domenichini a Porcari e hanno portato via due SUV dal valore di 60mila euro.



Il furto è presumibilmente avvenuto verso le 22, qualche ora dopo la chiusura dell'attività commerciale. All'inizio i ladri hanno provato a scassare le porte. Non ci sono riusciti, ma non si sono dati per vinti. I malviventi si sono infatti arrampicati sul tetto dell'officina e da lì si sono calati all'interno dell'edificio da un'altezza di 6 metri. Entrati negli uffici hanno messo tutto a soqquadro e hanno trovato le chiavi dei veicoli che poi hanno rubato: un Juke e un X-Trail. Si sono quindi avvalsi di un Qasqhai per sfondare il cancello della concessionaria.



La concessionaria è dotata di un allarme ma purtroppo è stato inutile: i ladri lo hanno infatti manomesso impedendogli di suonare. Pare che ad avvertire le forze dell'ordine sia stato un passante. Rapidamente sono intervenuti i carabinieri di Capannori ma i malviventi si erano oramai dileguati.