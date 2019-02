Piana



Sbl Altopascio esulta a Figline

domenica, 24 febbraio 2019, 10:14

DON BOSCO FIGLINE VALDARNO 38

SBL ALTOPASCIO 64

Parziali (11-10; 21-32; 29-48; 38-64)



Arbitro: Sferruzza di Firenze



SBL ALTOPASCIO: Sutera E. 12, Benedetti Stefanini R. 5, Salvioni 4, Guidi 12, Belluomini 11, Lanzarini 1, Giusti 7, Braccini 10, Buonaguidi 4. All De Santi



Per dirla alla Pieraccioni "Il paradiso all'improvviso". La SBL Altopascio sbanca il parquet di Figline Valdarno sciorinando una prova offensiva da stropicciarsi gli occhi. Segnando in questo match più punti del fatturato offensivo totale nelle ultime due gare casalinghe (64 contro 59) contro di un avversario che in casa si era tolto lo sfizio di battere la seconda in classifica Grosseto, nonché di sbancare nel turno precedente il PalaGalli di San Giovanni Valdarno. Una prova corale di livello delle altopascesi, che soffrono le padrone di casa solo nei primi 10' , dove le gialloblu chiudono avanti di un niente(11-10). Da lì in poi é un crescendo rossiniano rosablu con la De Santi Band che morde in difesa e si distende in attacco nonostante le assenze importanti nel roster. Già all'intervallo la gara sembra indirizzata verso l'A11 Firenze Mare (21-32) ma Salvioni e compagne tolgono ogni dubbio spingendo a manetta sul pedale dell'acceleratore per allungare a +19 sulla terza sirena (29-48). Ultimi 10 giri di lancette e la SBL non molla di un centimetro volando sul gap over 20, mantenendolo con autorità fino alla sirena finale. Buona prova di tutto il collettivo con quattro atlete in doppia cifra ed una molto vicino. Prossimo incontro sabato prossimo al Palabox contro un altro team dei quartieri alti: Viareggio. Tra l'altro superato a domicilio all'andata con un altro acuto rosablu.