Secondo appuntamento con il CarnevalMarlia

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:48

Le ditte specializzate che effettueranno a titolo gratuito interventi di manutenzione agli alberi del Comune, a compensazione del lavoro svolto, avranno la disponibilità del materiale per la trasformazione e il riutilizzo. È questa l’idea dell’amministrazione Menesini per potenziare il servizio di taglio e potatura del patrimonio arboreo lungo le strade...

venerdì, 15 febbraio 2019, 12:34

Appuntamento sabato 16 febbraio, alle ore 21,15, con i Sotterraneoal Teatro dei Rassicurati di Montecarlo, che, per la stagione di prosa 2019 portano in scena il loro "Shakespearology"

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:44

Dopo l'evento di pulizia del territorio svolto a settembre nelle strade del proprio paese, con il supporto di Ascit e dell'assessore Matteo Francesconi, è nata, tra i soci dell'associazione sportiva dilettantistica Atletico Gragnano, l'esigenza di far nascere, a partire dal proprio Comitato Paesano, un gruppo di pulizia del territorio

giovedì, 14 febbraio 2019, 19:16

Venerdì 15 febbraio, alle 21.15, all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari si terrà il terzo appuntamento dell’ottava edizione della rassegna teatrale “ChiarodiLuna Inverno 2019”

giovedì, 14 febbraio 2019, 16:28

Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound Italia, sarà a Marlia sabato pomeriggio alle 15. Di Stefano, impegnato in un tour in Toscana, interverrà anche presso la sede di CasaPound nella Piana di Lucca, in via delle Chiesa a Marlia

giovedì, 14 febbraio 2019, 15:04

Nella 17^ giornata del campionato under 18 femminile, nel girone C, la Polisportiva Volley Capannori torna alla vittoria piena, dopo due turni in cui ha racimolato solo un punto, battendo nettamente, nell’esterna a Lido di Camaiore, l’Upc Lido.