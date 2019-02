Piana : altopascio



Sottopasso ferroviario, arriva il progetto definitivo

martedì, 5 febbraio 2019, 16:24

Un altro passo avanti per il sottopasso di Altopascio e il raddoppio ferroviario della Lucca-Pistoia: è pronto infatti il progetto definitivo che Rfi sta trasmettendo ufficialmente ai Comuni per procedere poi con la pubblicazione.

Le tavole più significative saranno quindi affisse all'interno del palazzo comunale, in piazza Vittorio Emanuele, e tutti gli elaborati verranno inseriti sul sito istituzionale (www.comune.altopascio.lu.it).

Il percorso entra ora nella fase viva e operativa: con la pubblicazione del progetto definitivo, infatti, scattano anche i termini per il procedimento espropriativo e quindi viene messo in moto tutto l'iter amministrativo che porterà poi all'avvio dei lavori.

"Ferrovie sta trasmettendo ai Comuni il progetto definitivo del raddoppio e del sottopasso di Altopascio, opera che fa parte del procedimento complessivo della Lucca-Pistoia – spiega il sindaco, Sara D'Ambrosio – Non appena avremo gli elaborati li renderemo pubblici per informare la cittadinanza e coinvolgerla in quello che è un altro passo concreto e importante verso la realizzazione del sottopasso, opera attesa dalla popolazione e fondamentale per lo sviluppo del nostro paese e per il sistema complessivo di viabilità della Piana di Lucca. In tutti questi mesi non è mai mancato il rapporto con Ferrovie, grazie al quale, attraverso anche un percorso partecipativo e di trasparenza con i cittadini, siamo riusciti a inserire modifiche sostanziali e determinanti al progetto del sottopasso, che hanno lo scopo di migliorare sensibilmente l'opera. Il progetto definitivo, la sua pubblicazione e quindi il conseguente avvio della fase espropriativa rappresentano un notevole salto in avanti".