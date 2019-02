Piana



Tante nuove iniziative per l'associazione Telia

sabato, 2 febbraio 2019, 16:05

Tèlia scalda i motori: l'associazione marliese, nata nel 2018, ha in programma tante iniziative educative e culturali che partiranno a breve a Lucca e Capannori.

Tèlia nasce dall'entusiasmo di un gruppo di donne che, accettando la sfida di mettere in gioco le proprie competenze, passioni e abilità, decidono di contribuire per promuovere la crescita personale degli altri: obiettivo fondamentale la formazione e la tutela della donna in tutte le attività in cui essa esprima la propria personalità, la crescita culturale rivolta al mondo giovanile e l'educazione civica della popolazione.

Ecco alcune date dei prossimi Eventi da segnare: Domenica 10 Febbraio ore 18, presso la Libreria Ubik in via Fillungo a Lucca, "Scopri te stesso con la Grafologia: leggere la personalità, la forza e il dinamismo del carattere nostro e degli altri attraverso l'interpretazione della scrittura", relatori Giampiero Tovani, Anna Baraldi e Sara Lorenzetti, ingresso gratuito. Sabato 16 febbraio ore 18, sempre presso la Libreria Ubik, "L'arte di raccontare, tecniche di scrittura narrativa e i segreti della scrittura sul web e sui social", relatori Andrea Del Testa e Angelica D'Agliano, ingresso gratuito.Da lunedì 4 Marzo al via il Corso Base ed Intermedio di lingua inglese, articolato in 10 lezioni settimanali: obiettivo il potenziamento della abilità di scrittura e conversazione orale in modo semplice e divertente.

L'Associazione sta preparando anche mini corsi di economia domestica (gestione efficace dell'economia familiare, come risparmiare un piccolo budget mensile, trucchi efficaci contro lo spreco) e alcuni incontri improntati alla corretta gestione degli allenamenti sportivi per i giovani atleti, in collaborazione con preparatori atletici ed ortopedici.

"In questi primi mesi di vita Tèlia ha incontrato l'entusiasmo di tante persone, legate dalla curiosità di imparare e migliorare la propria vita. Crediamo fortemente che imparare non sia un atto limitato alla Scuola, come purtroppo ancora qualcuno pensa. Scoprire nuove passioni e sfidare se stessi ad apprendere il nuovo ad ogni età, aumenta la propria autostima e dà opportunità nuove personali e lavorative nel contesto oggettivamente complesso della Società odierna" scrivono le fondatrici.

"I nostri Eventi sono gratuiti o prevedono il rimborso spese dei docenti, mantenendosi accessibili a tutti. Vogliamo che Tèlia sia un laboratorio creativo per tirar fuori il meglio di noi, uomini e donne."

Il consiglio direttivo di Tèlia è così composto: Ilaria Cardella (Presidente), Serena Mencarini (Vice Presidente), Serena Frediani, Angelica De Paoli, Sara Lorenzetti.Per info associazionetelia@gmail.com o 3386426744. Potete anche consultare la pagina facebook @AssociazioneTelia"