Tau Calcio: due sconfitte e due successi nel week - end per le giovanili

Altri articoli in Piana

lunedì, 4 febbraio 2019, 16:49

Nella 16^ giornata del campionato under 18 femminile, nel girone C, ancora una sconfitta per la Polisportiva Capannori Volley che viene stoppata in casa dal System Volley

lunedì, 4 febbraio 2019, 16:03

In coerenza con gli impegni di mandato presi con la cittadinanza l'amministrazione comunale procederà, seguendo il programma rispettato nel quinquennio 2009-2014 e quello successivo 2014-2019, ad una nuova serie di interventi di riasfaltatura e riqualificazione sulla viabilità comunale con un nuovo forte investimento reso possibile dalla politica di bilancio dell'Ente...

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:42

Grave infortunio sul lavoro per un operaio che nel primo pomeriggio di oggi è caduto dall'alto di un cantiere edile dove stava lavorando. Per l'uomo sono stati allertati subito i soccorsi intervenuti in codice rosso. Notizia in aggiornamento

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:34

L'amministrazione Menesini ha inviato una lettera agli assessori regionali alla sanità Stefania Saccardi e al commercio Stefano Ciuoffo in cui chiede la possibilità di una revisione della normativa vigente o la possibilità di sperimentare l'estensione di guardia farmaceutica a Capannori

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:13

La sua escalation non è certo passata inosservata e i suoi successi imprenditoriali in Cina e in generale nel mondo, partendo dal suo atelier di Chiesina Uzzanese, rappresentano un esempio importante

lunedì, 4 febbraio 2019, 09:54

Un’auto salone del comune di Capannori, nel quale veniva svolta anche attività di autoriparazione, è stato oggetto di un controllo da parte dei carabinieri che hanno elevato al titolare, un 50enne di origine napoletana, contravvenzioni di natura amministrativa per oltre 15 mila euro