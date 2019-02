Piana



Tornano "I giovedì letterari", la rassegna dedicata agli autori locali

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:10

Da domani (giovedì) a Capannori tornano 'I giovedì letterari', la rassegna promossa dal comune per valorizzare i talenti letterari del territorio. Dieci appuntamenti in programma al polo culturale Artémisia fino a maggio durante i quali gli scrittori del territorio presenteranno al pubblico le proprie opere.

"Il nostro territorio è una vera fucina di talenti letterari che vogliamo valorizzare e portare a conoscenza di un pubblico più ampio -afferma la vice sindaca, Silvia Amadei-. Anche per il 2019 quindi realizziamo questa rassegna esclusivamente dedicata agli autori locali per dare loro la possibilità di avere a disposizione una 'vetrina' dedicata grazie alla quale possano far conoscere le proprie opere. Un'iniziativa con cui intendiamo promuovere la cultura del territorio che rappresenta motivo di crescita e una vera ricchezza per tutta la nostra comunità".

Il primo incontro vedrà la presentazione del libro 'Gente di corte' di Giampiero Della Nina (editore Albatros). Usanze, tradizioni, storie di amore e di sacrifici si intrecciano in queste pagine dando vita a un romanzo che ci racconta la vita in un paese nelle campagne di Lucca nel secolo scorso e i giorni in cui gli italiani nel 1946 votarono la Repubblica. Con un linguaggio diretto ed essenziale, intessuto di emozioni e sentimenti profondi, si raccontano le storie di vari personaggi e ognuno si disvela al lettore a partire spesso dal proprio soprannome che già ci racconta una parte della sua vita"

Il calendario completo della rassegna:

giovedì 28 febbraio ore 21 'Gente di Corte' di Giampiero Della Nina'; giovedì 7 marzo ore 21 'Il Duello' di Annalisa Del Carlo (Editore Il seme bianco) ; giovedì 14 marzo ore 21 "Trasversali:racconti di umanità superiore' di Maurizio Menconi (editore Albatros); venerdì 15 marzo ore 17 'I misteriosi mondi di Mélia.Un favoloso viaggio iniziatico nel regno della natura, dell'anima e dell'oltre' di Paola Massoni (editore Ibiskos Ulivieri); giovedì 21 marzo ore 21 "L'intelligenza di unire.Rotture e divisioni' di Pino De Sario (editore Mimesis); giovedì 4 aprile ore 21 "Its all about love' di Stefano Lotumolo (editore Liberoscrivere); giovedì 11 aprile ore 21 "Luna, la bambina e l'isola di Amarlo" di Barbara Bertani (editore Liberoscrivere); giovedì 18 aprile ore 21 "Spettacolo di musica e poesia.Il mio Pascoli' di Giuseppe Dovichi; giovedì 2 maggio ore 17'Fiori, nuvole e cuori in filastrocca' di Laura Marconcini (editore Essedi); giovedì 9 maggio ore 21 "Storia nella storia' di Giovanni Mosca Larson.