Piana



Trasporta cloro, ma non ha gli estintori e le istruzioni per gestire emergenze: mille euro di multa e ritiro della patente per sei mesi

martedì, 26 febbraio 2019, 15:24

La polizia stradale di Pistoia ha sanzionato un camionista che stava trasportando sostanze pericolose senza osservare le regole sulla loro movimentazione. E’ accaduto stamani, sull’A/11, all’altezza di Altopascio, quando una pattuglia della sottosezione di Montecatini ha adocchiato il mezzo, notando che il pannello arancione apposto sulla parte anteriore del veicolo era troppo piccolo.

I poliziotti lo hanno fermato scoprendo che il 58enne originario di Palermo ma residente in provincia di Cremona, stava trasportando un composto del cloro prelevato a Lodi e da scaricare in provincia di Lucca, senza essere munito di un numero sufficiente di estintori che, se scoppia un incendio, sono essenziali per evitare guai peggiori. Oltre al pannello arancione di dimensioni giuste, il conducente non aveva neppure il documento con le istruzioni da osservare in caso di incidente o di altre situazioni di emergenza.

La disattenzione è costata cara al camionista, che è stato sanzionato con quasi 1.000 euro di multa, il ritiro della patente e 12 punti in meno. La Polstrada gli ha pure fermato il mezzo, che ora rischia di non poter più circolare per 6 mesi.