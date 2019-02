Tre donazioni alla Croce Verde

Altri articoli in Piana

mercoledì, 6 febbraio 2019, 16:28

C’è anche un po’ di Lucca nella vittoria del Monte pisano come “luogo del cuore” FAI. Con 114 mila 670 voti la sottoscrizione ha ottenuto il primo posto

mercoledì, 6 febbraio 2019, 16:09

Aprirà giovedì 14 febbraio lo sportello comunale voluto dall'amministrazione Menesini per fornire informazioni dettagliate sul progetto definitivo dei sottopassi e del raddoppio ferroviario affiancando la popolazione nel confronto con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:15

"Il primo cittadino, nonostante il suo uso di frasi fatte quali 'Chiedo che le esigenze del territorio siano ascoltate' o 'Prima vengono i cittadini', sembra impegnato più in una prova di forza in una guerra tutta interna al Pd che nel prendere posizione a favore del proprio territorio"

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:08

"Come into my house. Nove storie di fuga e Resistenza", il primo fumetto sulle lotte per la libertà condotte dalla comunità di Capannori sbarca nelle scuole

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:05

Alla scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori venerdì 8 febbraio si inaugura l'atelier Aliante, uno spazio per la pittura e l'espressione artistica secondo il Closlieu di Arno Stern

martedì, 5 febbraio 2019, 16:24

Un altro passo avanti per il sottopasso di Altopascio e il raddoppio ferroviario della Lucca-Pistoia: è pronto infatti il progetto definitivo che Rfi sta trasmettendo ufficialmente ai Comuni per procedere poi con la pubblicazione.