Under 18 F girone C: la Polisportiva Volley Capannori vince in esterna a Lido

giovedì, 14 febbraio 2019, 15:04

Nella 17^ giornata del campionato under 18 femminile, nel girone C, la Polisportiva Volley Capannori torna alla vittoria piena, dopo due turni in cui ha racimolato solo un punto, battendo nettamente, nell’esterna a Lido di Camaiore, l’Upc Lido. Le capannoresi infatti, fermano il tabellone del PalaRosi sul risultato di 0-3 in proprio favore con i seguenti parziali: 20-25, 20-25, 14-25. Impeccabile la direzione di gara dell’arbitro sig. Luca Costabile di Viareggio. Coach Maurizio Gigante, guida del Volley Capannori, ha fatto scendere sul parquet lidese le ragazze: Vittoria Favilla palleggiatore 1, Silvia Lunardi centrale 10, Marika Franceschini centrale 7, Marta Doroni centrale, Irene Palmucci schiacciatrice 14, Alessandra Zefi palleggiatore, Irene Lanfri opposto 8, Luisa Avanzinelli libero, Francesca Da Valle opposto 5, Matilde Nieri palleggiatore, Irene Buoni schiacciatrice 11, Rebecca Lencioni secondo libero.

Il tecnico Gigante al termine della gara ha così commentato: “è stata un’ottima prestazione di tutte le ragazze. Durante i tre set ho avuto modo di farle giocare tutte e, le stesse, hanno risposto in modo esemplare, esprimendo un bel gioco, commettendo solo pochissimi errori. I palleggiatori da me utilizzati, hanno saputo con ordine smistare il gioco, utilizzando tutte le atlete messe a loro disposizione. Ora il pensiero è già rivolto alla prossima ed ultima gara di campionato, dove ospiteremo la Pallavolo Valdiserchio, seconda in classifica”.

Da sottolineare la presenza del presidente Luca Fontana, a questa trasferta, che si è congratulato con le ragazze e il coach per l'ottima performance.