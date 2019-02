Piana



Venerdì 8 febbraio si inaugura l'atelier Aliante

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:05

Venerdì 8 febbraio alle ore 12 alla scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori è in programma l'inaugurazione dell''Atelier Aeliante', uno spazio specifico per la pittura e l'espressione creativa secondo il Closlieu di Arno Stern. Questa nuova iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione 'Aeliante' e il progetto 'ScuolAgire'.

Il Closlieu è uno spazio specifico predisposto per 'Il gioco del dipingere' una stanza dalle pareti colorate con un solo strumento centrale: il tavolo-tavolozza dove una serie di colori con alcuni pennelli ciascuno aspettano di essere usati. Il foglio viene fissato con le puntine ad una parete attrezzata. Nel Closlieu si dipinge in piedi in questo modo il corpo è libero di muoversi tra la tavolozza (spazio della relazione) e il foglio (spazio personale).

L’attività è condotta da un Praticien che non insegna, non interpreta, non giudica, perché il suo atteggiamento favorisce il libero fluire dell’espressione.

La cerimonia di inaugurazione si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e vedrà gli interventi dell'assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti, di Adele Caprio, ideatrice del progetto ScuolAgire' e di Tina Centoni, dirigente dell'Istituto Comprensivo 'Carlo Piaggia' di Capannori'.