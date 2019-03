153° anniversario della fondazione del corpo di polizia municipale di Capannori

Piana



venerdì, 8 marzo 2019, 12:23

Particolarmente intensa l'attività della polizia municipale di Capannori nel 2018 in tutti i suoi reparti di competenza.

E' quanto emerge dai dati illustrati stamani (venerdì) nel corso dell'iniziativa svoltasi nella sala consiliare in occasione del 153° anniversario della fondazione del corpo della polizia municipale di Capannori alla quale sono intervenuti il sindaco Luca Menesini, l'assessore alla sicurezza urbana LiaMiccichè e la comandante della Municipale Debora Arrighi.

Per quanto riguarda l'infortunistica stradale e la viabilità, il settore di maggiore attività della polizia municipale, è stata consistente l'attività di controllo e di prevenzione su strada con 4.560 veicoli controllati. Rilevati 213 incidenti stradali, di cui 140 con feriti e 73 senza feriti. Inoltre sono state emesse 383 ordinanze al traffico ed eseguiti 167 interventi di viabilità. Realizzati anche corsi di educazione stradale per le scuole primarie che hanno coinvolto 350 studenti.

Le contravvenzioni emesse per violazioni al codice della strada sono state complessivamente 3.279, di cui 825 per superamento dei limiti di velocità, 533 per prosecuzione della marcia con semaforo rosso, 259 per guida senza cinture di sicurezza. Complessivamente i punti decurtati dalle patenti di guida sono stati 6.298. Inoltre, 145 veicoli sono stati trovati senza assicurazione e 436 senza revisione. Sono state poi ritirate 45 patenti di guida, mentre 5 sono state revocate. Le multe emesse per guida in stato di ebbrezza sono state 8. Infine sono stati emessi 157 verbali per violazioni amministrative.

"Come si evince dai dati, l'attività svolta dalla polizia municipale nel 2018 nei suoi vari ambiti di competenza è stata consistente ed ha prodotto importanti risultati – ha detto il sindaco Luca Menesini-. Un'attività incentrata particolarmente a garantire la sicurezza stradale e più in generale la sicurezza dei cittadini che è una delle priorità del nostro mandato. Altri settori in cui è stato forte l'impegno della municipale sono stati quelli della vigilanza ambientale con particolare attenzione all'abbandono dei rifiuti e della protezione civile soprattutto in occasione di eventi meteorologici straordinari e in caso di incendi. Proprio per l'importanza del lavoro svolto ogni giorno dalla polizia municipale a fianco dei cittadini abbiamo deciso di potenziare l'organico di questo fondamentale servizio assumendo 10 nuovi agenti e dotando il parco automezzi di 4 nuovi mezzi di cui uno per la rilevazione degli incidenti stradali. Inoltre stiamo lavorando al potenziamento della videosorveglianza sul territorio. Colgo l'occasione per ringraziare la comandante e tutti gli agenti per il fondamentale lavoro svolto quotidianamente sul nostro territorio".

"La nostra attività si svolge a 360° sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini – afferma la comandante della polizia municipale Debora Arrighi –. Oltre alla sicurezza stradale su richiesta dell'amministrazione comunale abbiamo potenziato il servizio per la sicurezza urbana e in particolare per la prevenzione dei furti e dei reati minori prolungando dallo scorso ottobre l'orario di servizio fino alle ore 22, mentre durante l'estate questo va avanti soprattutto nei fine settimana fino alle ore 1. Importante a questo fine anche il servizio 'Whatsappiano sicurezza' e i gruppi di vicinato che ci aiutano a monitorare la situazione in tempo reale e ad intervenire prontamente in caso di necessità grazie anche alla collaborazione con i cittadini. Particolare è poi l'impegno nel settore della vigilanza ambientale anche attraverso l'uso di apparecchi di sorveglianza per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti".

Vediamo nel dettaglio i dati suddivisi per gli altri reparti di intervento della Polizia Municipale:

Il reparto Vigilanza Ambientale ed Edilizia ha ricevuto 587 richieste di intervento/segnalazioni di cui 420 per l'ambiente e 167 per l'edilizia. Ha emesso 8 comunicazioni di notizie di reato di cui 5 per abusi edilizi e registrato 20 abusi edilizi amministrativi. Ha inoltre accertato 119 violazioni amministrative (rifiuti e divieto abbruciamenti).

Il Reparto Polizia Giudiziaria, Annona ed Informazioni ha registrato 113 denunce tra furti e smarrimenti, effettuato 2.275 accertamenti di residenza, rilasciato 135 autorizzazioni pubblicitarie ed effettuato 468 controlli ai mercati settimanali.

Il Reparto Centrale Operativa e Segreteria (Progetti 'Whatsappiamo sicurezza' e 'Controllo di vicinato') ha effettuato 3.432 ore di front office, ricevuto 2.750 richieste di intervento e rilasciato 238 contrassegni per invalidi. Ha inoltre ricevuto 160 segnalazioni whatsapp grazie al progetto 'Whatsappiamo sicurezza' che vede 38 gruppi attivi per un totale di 935 iscritti, mentre sono 25 i gruppi attivi di controllo di vicinato che fanno riferimento alla polizia municipale. Inoltre sempre per quanto riguarda la sicurezza del territorio nel 2018 sono state realizzate 16 assemblee pubbliche nelle varie frazioni del territorio.

Ufficio Protezione Civile: sono state emesse 42 ordinanze e 60 comunicazioni di pulizia aree incolte. L'ufficio si è inoltre attivato in occasione di incendi boschivi sul territorio e per emergenze legate a neve, temporali e vento. Ha inoltre partecipato ad alcune importanti iniziative promosse dalle associazioni di protezione civile come la Cittadella della Protezione Civile e la campagna 'Io non rischio'.

Nel corso dell'iniziativa realizzata in occasione del 153° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale sono stati anche annunciati alcuni nuovi progetti. Tra questi il potenziamento della videosorveglianza dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della sicurezza stradale, con l'installazione di telecamere in grado di verificare in tempo reale la copertura assicurativa e la mancanza di revisione dei mezzi e per la prevenzione di fatti criminosi con il posizionamento di apparecchiature per un controllo di punti strategici del territorio in grado anche di ricevere in formato elettronico allarmi in tempo reale, elevando così la prontezza dei tempi di intervento, con l'obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Inoltre saranno attivati corsi di educazione alla legalità e guida sicura per le scuole secondarie di secondo grado anche attraverso l'utilizzo di un simulatore per la guida di scooter e moto.