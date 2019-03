Piana : capannori



400 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la ristrutturazione delle scuole primarie di Capannori, Segromigno in Piano e Guamo

lunedì, 4 marzo 2019, 15:10

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha concesso all'amministrazione comunale di Capannori un contributo di 400 mila euro per la realizzazione di lavori di miglioramento e ristrutturazione delle scuole primarie di Capannori, Segromigno in Piano e Guamo. Un finanziamento che va a sommarsi ai Fondi del Miur ottenuti dal Comune per le stesse tre scuole, pari a 1 milione e 740 mila e che consente all'ente di Piazza Aldo Moro di ridurre la quota a proprio carico per la realizzazione dei lavori.

Per tutte e tre le scuole primarie sono previsti lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

“Rendere le nostre scuole più efficienti e sicure è una delle priorità della nostra amministrazione – afferma l'assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Per questo motivo in questi anni ci siamo impegnati al massimo per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, ma anche nella progettazione di interventi di natura più consistente e a lungo termine con lo scopo di attrarre importanti risorse esterne utili alla loro realizzazione. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per averci concesso questo importante contributo che ci consente di procedere nell'iter per realizzare i lavori alle primarie di Capannori, Segromigno in Piano e Guamo, investendo minori risorse di quelle preventivate”.