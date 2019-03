Piana : villa basilica



A fuoco materiale plastico nel piazzale della cartiera S. Rocco: intervengono cinque squadre di pompieri

giovedì, 21 marzo 2019, 14:21

I vigili del fuoco del comando di Lucca, con in supporto i colleghi dei comandi di Prato e del distaccamento di Pescia, stanno intervenendo a Villa Basilica nel piazzale della Cartiera S. Rocco in via delle Cartiere 76 per un incendio che ha coinvolto della cellulosa posta nel piazzale di circa 3 mila metri quadri. Al momento il pronto intervento delle cinque squadre intervenute ha permesso di salvare lo stabilimento produttivo e contenuto i danni. Notizia in aggiornamento