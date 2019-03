Piana



A Ponte Buggianese il derby Bama-Geonova

venerdì, 15 marzo 2019, 08:46

Domenica nel Palazzetto dedicato a Sandro Pertini, in quel di Ponte Buggianese, va in scena il derby per eccellenza: ad aspettare la Geonova ci sarà il Bama Altopascio, quello degli ex Mimmo e Lombardi, quel Bama partito ad inizio anno un pò sottotono e alla chetichella, ma che con l'andare del tempo si è rivelata come una vera e propria "Outsider" del campionato, capace di mettere in difficoltà qualunque squadra.

La dimostrazione è tutta in quel solido sesto posto che la inserisce di prepotenza nei play-off, fase che come tutti sanno equivale ad un altro mini campionato, in cui spesso vengono sovvertite ogni previsioni maturate durante il campionato.

Il Bama Altopascio esce da una bruciante sconfitta, rimediata con il Basket San Vincenzo, squadra da loro distante di ben dodici lunghezze, ma soprattutto vorrà riscattarsi di quel pesante 101/70 che rimediarono al Palasport, di sicuro i vari Baroncelli, Cappa, Riccio, Pantosti e Meucci daranno del filo da torcere alla difesa lucchese.

La Geonova dal canto suo proviene da una gran bella vittoria maturata contro il Don Bosco Livorno, vittoria che ha messo ancor più in evidenza l'ottima amalgama che si è creata tra i ragazzi di coach Piazza, una maggiore intesa che produce dell'ottimo gioco, certamente con il Bama non sarà facile, siamo ormai agli sgoccioli di questo campionato e tutte le partite si presentano ad alto rischio, ma l'imperativo è non sbagliare.

A cosa andrà incontro la Geonova in questa partita e quali saranno le difficoltà che dovrà superare, sono materie ben conosciute dallo staff lucchese e soprattutto dal suo Coach.

"A cinque giornate dalla fine abbiamo ancora un incontro molto importante, direi determinante se vogliamo raggiungere l'obbiettivo del secondo posto nella regular season.

Ci aspetta una gara molto impegnativa perchè Altopascio in casa sua sta facendo veramente molto bene aldilà delle assenze che stanno influenzando questa fase, comunque c'è da dire che hanno trovato protagonisti nuovi che nella prima parte del campionato non erano emersi come Pantosti, Riccio che ultimamente stanno facendo molto bene.

Come caratteristica hanno la capacità di avere molti giocatori che segnano da fuori, hanno alte percentuali da tre punti, specialmente in casa e quindi dovremmo stare attenti a fare una partita importante da un punto di vista difensivo per limitare le loro bocche da fuoco.