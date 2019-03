Piana : capannori



Ad aprile la terza edizione del contest musicale 'Artemica musica dentro'': i finalisti si esibiranno sul palco del Concertone del primo maggio

lunedì, 4 marzo 2019, 15:13

Torna per il terzo anno consecutivo il contest musicale 'Artémica'-MusicaDentro' promosso dal Comune per supportare la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione di musicisti emergenti mettendo loro a disposizione spazi adeguati dove esibirsi. Il concorso è aperto a 12 band, autori e cantautori (i partecipanti non devono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età) del territorio toscano che dovranno presentare, partecipando ad un apposito bando, che resterà aperto fino al 27 marzo, brani inediti con la possibilità di eseguire al massimo una cover rappresentativa, senza distinzione di genere musicale.

Le fasi eliminatorie del contest si terranno sabato 6, 13 e 27 aprile alle ore 21 nel parco dell'Ostello 'La Salana' in via del Popolo a Capannori. Per ogni serata del Contest una giuria tecnica e una giuria popolare selezioneranno una band/cantautore che passerà le fasi eliminatorie e si aggiudicherà un posto in finale. La finale 'a tre' si svolgerà sul palco del Concertone del 1° maggio di piazza Aldo Moro.

“Artémica si è rivelata una manifestazione vincente che ha creato occasioni importanti di espressione e valorizzazione del talento musicale dei giovani mettendo a loro disposizione spazi adeguati – afferma l'assessore alle politiche giovanili Lia Miccichè- . Per questo proseguiamo questa bella esperienza varando la terza edizione. Penso che anche quest'anno Artémica sarà una sfida appassionante tra giovani musicisti che hanno voglia di farsi conoscere ad un pubblico più ampio divertendosi ma anche cimentandosi in una prova di crescita artistica che può rivelarsi utile per il loro futuro professionale. I finalisti avranno la possibilità di esibirsi sul palco del concertone del 1° maggio, una 'vetrina' di tutto prestigio dove misurarsi in un contesto professionale e di alta qualità condividendo il palco con i 'big' della musica”.

I premi in palio per questa edizione sono per il primo classificato la produzione di un videoclip, per il secondo la registrazione di una demo e successivo mixaggio presso uno studio professionale, mentre per il terzo classificato la registrazione multitraccia live dell'esibizione della serata eliminatoria e il successivo mixaggio.

Gli aspiranti partecipanti ad Artémica devono far pervenire la richiesta di partecipazione entro le ore 23.30 del 27 marzo compilando il form di iscrizione disponibile sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione 'Giovani' alla voce 'Artémica – Musica dentri' completo di link di video in cui i candidati si esibiscono live.

Per informazioni Ufficio politiche giovanili tel. 0583 428440-442, artemicamusicadentro@gmail.com.