Ad Artemisia un convegno-cineforum sul tema "I servizi di salute mentale a Lucca: la memoria del futuro"

Altri articoli in Piana

sabato, 9 marzo 2019, 13:48

Stamani il primo cittadino di Capannori ha inaugurato la sede del comitato in via Pesciatina, vicino alle Poste, in vista delle elezioni comunali di maggio, definendola la casa di tutti i cittadini

sabato, 9 marzo 2019, 12:23

Un evento insolito ed emozionante quello che è accaduto ieri sera attorno alle 21.30 sulle strade di Montecarlo, dove una madre, giunta alla fase terminale del travaglio, ha dato alla luce la sua piccola bambina davanti casa, senza aver avuto il tempo di giungere in ospedale

sabato, 9 marzo 2019, 10:48

E’ quanto propone Legambiente Capannori e Piana lucchese per incentivare la riduzione dei rifiuti organici, diminuire gli impatti sull’ambiente e i costi dovuti alla gestione dei rifiuti stessi, ma anche per alleggerire la tariffa a vantaggio dei cittadini

sabato, 9 marzo 2019, 10:31

Prendono il via lunedì prossimo i lavori per ampliare uno dei tratti più stretti di via delle Suore a Lammari dove la carreggiata ha una larghezza inferiore a due metri e corre fra una fossa e una canaletta demaniale

sabato, 9 marzo 2019, 09:49

E’ un giallo, quello su cui concentra l’attenzione il capogruppo di Forza Italia consiglio regionale Maurizio Marchetti dopo essersi letto l’intera graduatoria dei Centri commerciali naturali della Toscana ammessi a finanziamento regionale pubblicata con decreto 2741 del 27 febbraio scorso

venerdì, 8 marzo 2019, 16:21

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima linea, con un impegno continuativo ed importante, per la sicurezza idraulica del Rio Leccio, a Porcari. Dal 2017 ad oggi, grazie anche ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Toscana, l’Ente consortile è stato in grado di investire, su questa importante arteria...