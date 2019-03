Piana



Al Rassicurati di Montecarlo “Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring

sabato, 30 marzo 2019, 17:45

Domenica 31 marzo, alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il decimo ed ultimo appuntamento della ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica 31 marzo 2019 - ore 16:30

Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Compagnia della Croce Verde di Viareggio

IN PRIMA ASSOLUTA

“Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring

Lo spettacolo

Due arzille vecchine dedite a fare opere di bene per i bisognosi abitano in una tranquilla casa londinese (l’azione della storia è spostata in Europa dall’America prebellica per un omaggio storico e culturale alla grande letteratura gialla inglese che aveva in Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, due fondamentali riferimenti di questo genere così popolare), con uno strampalato nipote che si crede Napoleone Bonaparte ed è convinto che la cantina di casa sia il campo di battaglia di Waterloo, in realtà fossa comune dove sono sepolte le vittime delle sorelle Brewster loro coinquilini ai quali, periodicamente affittano le camere e li “ aiutano” a lasciare la vita con un sorriso, offrendo loro del vino di sambuco corretto all’arsenico. Mortimer, l’altro nipote, critico teatrale, scopre la strana attività delle zie e vuole porre fine a questi omicidi seriali, dodici poveri vecchietti passati a miglior vita, cercando di fare internare il fratello Teddy con la scusa che si crede Napoleone e di conseguenza incapace d’intendere e volere. A complicare la situazione arriva un altro fratello, un autentico criminale assassino, i cui lineamenti sono stati rovinati a seguito di numerosi interventi di chirurgia plastica che lo hanno reso somigliante a Fester Adams. Il fratello Jonathan ed il suo fido amico medico dott. Einstein, in realtà hanno un cadavere di cui devono disfarsi e quale miglior posto della cantina delle zie per seppellirlo e successivamente, eliminare anche Mortimer? In un crescendo di situazioni paradossali e colpi scena, le zie faranno un’incredibile rivelazione a Mortimer, alla vigilia delle agognate nozze con Elena.

“Arsenico e vecchi merletti” è una classica black comedy dove tutto sembra naturale e rassicurante, l’amorevole interesse verso il prossimo delle simpatiche vecchiette, la simpatia di Teddy che si crede Napoleone, l’energia di Mortimer che cerca di risolvere la paradossale situazione ed anche i goffi criminali che vorrebbero far paura alle zie, rendono tutto molto “tranquillo” e distrarre il pubblico dai veri crimini, ben dodici avvelenamenti, che alla fine si “giustificano” quasi ad assolvere le simpatiche sorelle del loro agire un po’ originale.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Abby Brewster / Paola Morescalchi

Marta Brewster / Clara Piscopo

Teddy Brewster / Giancarlo Ghiselli

Jonathan Brewster / Gianluca Tomei

Mortimer Brewster / Mauro Tommasi

Elena Harper / Maria Pia Morlè

Signorina Klein / Antonia Gori

Assistente di Polizia Brophy / Barbara Pellini

Direttrice Withersponn / Diana Daddoveri

Dott. Einstein / Alessandro Toncelli

Scenografie e costumi: Giancarlo Ghiselli, Emanuele Milazzo

Suoni: Edoardo Clermont

Direzione luci: Claudio Di Paolo

Adattamento e regia di SALVATORE PAGANO

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.