Al Rassicurati di Montecarlo in scena “Sette personaggi in cerca di uscita” di Elisa Guarascio e Francesco Massagli

sabato, 2 marzo 2019, 17:42

Deposito incontrollato di rifiuti da parte di un imprenditore. L'hanno scoperto gli agenti della polizia municipale di Altopascio, coordinati dal comandante Italo Pellegrini

sabato, 2 marzo 2019, 16:40

Il comune di Capannori e l’associazione L’Ordinario “Capannori incontra autori” hanno aperto ieri sera il primo ciclo di incontri letterari con il monologo semi improvvisato e casuale tratto da Il mare dove non si tocca dello scrittore Fabio Genovesi

sabato, 2 marzo 2019, 16:33

Giovedì 7 marzo alle 11.30 si terrà il taglio ufficiale del nastro del nuovo Tigotà di Altopascio in Via delle Cerbaie 36, nell'ex stabilimento industriale di Dole Food Company, ristrutturato e riconvertito ad uso commerciale e direzionale

sabato, 2 marzo 2019, 16:30

Il punto della situazione sulle proposte per la città e tutto il suo territorio, un bilancio della collaborazione sempre più proficua tra i due gruppi e lo studio di nuove iniziative da realizzare sul territorio

sabato, 2 marzo 2019, 16:11

"Voglio mantenere quello che è stato fatto". Con questa dichiarazione d'intenti si è presentato ai giornalisti il candidato sindaco della "Lista civica Montecarlo": Federico Carrara

sabato, 2 marzo 2019, 15:58

Il progetto della nuova rotonda sull'incrocio fra via Romana Ovest e via Galgani è stato presentato stamani in Comune dal sindaco Leonardo Fornaciari, dal vicesindaco e assessore all'ambiente Franco Fanucchi e dal consigliere delegato per Rughi Pietro Ramacciotti