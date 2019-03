Al Rassicurati in scena “Processo a Susanna Strip” commedia di Mariaraffaella Lanzara

Altri articoli in Piana

sabato, 23 marzo 2019, 17:33

La lista “Civica per Montecarlo” nelle persone di Bassetti Thomas, Bernardi Alessandro, Tiberio Luigi e Tori Giovanni Matteo, rivolgono un appello alle componenti politiche in campo per le prossime elezioni per un dialogo aperto sul futuro del paese

sabato, 23 marzo 2019, 17:20

Un'opera dal costo complessivo di 220 mila euro con cui l'amministrazione D'Ambrosio risolve uno dei problemi più critici per la viabilità

sabato, 23 marzo 2019, 17:11

Il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo deve essere affrontato con un approccio multidisciplinare utilizzando, oltre alla prospettiva clinica, punti di vista diversi: sociali, economici, giuridici

sabato, 23 marzo 2019, 17:04

Questo pomeriggio, nell’ambito della prima edizione della Fiera Internazionale del Tè, si è tenuta la cerimonia del Tè coreana “Darye”, con relativa degustazione per coloro che l’avessero acquistata, eseguita dalla Maestra del Tè e direttrice della fiera, Letizia Del Magro

sabato, 23 marzo 2019, 12:39

E' stata inaugurata stamani, nell'ambito della 'XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia', la Prima Fiera Internazionale del tè allestita in un apposito padiglione al Centro Culturale Compitese che proseguirà anche nella giornata di domani

sabato, 23 marzo 2019, 12:09

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Capannori interviene in merito alle tariffe dei rifiuti nel comune di Capannori