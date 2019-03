Piana : montecarlo



Al Teatro dei Rassicurati Daniela Morozzi rilegge un classico di Joseph Conrad: “Amy”

lunedì, 4 marzo 2019, 14:13

Prosegue con grande successo di pubblico il cartellone della prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo.

Mercoledì 6 marzo, alle 21,15, uno speciale appuntamento con la rilettura in chiave moderna di un classico: in scena Daniela Morozzi col suo Amy - storia di un naufragio, che rivede il racconto di Joseph Conrad “Amy Foster”, una produzione Teatro delle donne per un progetto di Daniela Morozzi, con testo di Valerio Nardoni, regia di Matteo Marsan e la stessa Morozzi, musiche originali di Stefano “Cocco” Cantini e voce Valentina Toni.

Un testo quantomai attuale: Yanko viene dai Carpazi ed è l’unico sopravvissuto di un intero bastimento andato a fondo davanti alle coste dell’Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le vacche, è religioso, impara l’inglese e addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente inglese, ottenendo prima un salario, poi un piccolo appezzamento di terra.

Amy Foster si innamora di lui e, contro la volontà di tutti, lo sposa e mettono al mondo anche un figlio. Tuttavia nulla di tutto questo gli basterà per essere accettato nella microscopica comunità del borgo in cui è naufragato: appare alla stregua di un pagano, una specie di stregone, forse un pazzo, molto probabilmente un demonio. Di sicuro uno straniero. E tanto basta per condannarlo.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato su una stagione di qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, primo circuito multidisciplinare in Italia, con l’amministrazione del Comune di Montecarlo e l’associazione And Or Margini Creativi. Una sinergia che negli ultimi anni ha dato risultati veramente eccellenti.

Il prossimo appuntamento in cartellone con Emilio Solfrizzi, protagonista di Roger, in scena venerdì 15marzo.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15

biglietti

intero € 15 / ridotto € 10

carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni

“biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), soci dell’Associazione And Or margini creativi

prevendita

Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo via Roma 56,

dal lunedì al sabato ore 9-13 tel. 0583 229725;

culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it