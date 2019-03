Piana



Al Teatro dei Rassicurati “Un tram chiamato desiderio” di Tennessee Williams

sabato, 9 marzo 2019, 16:49

Domenica 10 marzo, alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il settimo appuntamento della ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica 10 marzo 2019 - ore 16:30

Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Compagnia I Chicchi d’Uva/Giove Teatro

IN PRIMA ASSOLUTA

“Un tram chiamato desiderio” di Tennessee Williams

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Lo spettacolo

New Orleans, la città cosmopolita del profondo sud degli Stati Uniti d’America, 1947. Un giovane Tennessee Williams porta sulle scene di Broadway una vicenda dai lati torbidi, in cui la donna è protagonista, vittima e carnefice di sé stessa. “Un tram che si chiama desiderio” fa discutere già dalle origini: tematiche come l’omosessualità, il disagio mentale vengono esplicitate come, forse, mai prima d’allora. La critica si spacca, chi parla di genialità chi addirittura di oltraggio al pudore. Inizia la ricerca degli attori che interpreteranno l’ambigua Blanche ed il rozzo Stanley ma nessuno dei candidati sembra soddisfare le esigenze dell’autore. Tre giorni dopo il termine dei provini, in ritardo a causa degli imprevisti del muoversi in autostop, si presenta un giovane da poco diplomato all’Actor’s Studio che conquista letteralmente Tennessee Williams. Da allora Stanley Kowalsky avrà il volto del giovane Marlon Brando, immagine dell’ideale di uomo americano.

Il testo, di indubbia poesia, è un’irriverente immagine della società americana del dopoguerra. Stanley è un reduce di guerra, arrogante, maschilista e dai modi primitivi. Sua moglie Stella è follemente innamorata di lui, ne accetta i lati più negativi, anzi è proprio la sua irruenza che la attrae. La loro vita tranquilla viene sconvolta dall’arrivo di Blanche, la sorella maggiore di Stella. Seduttrice di natura, con un passato doloroso e fatto di scandali sessuali, amante dell’arte, della letteratura e del passato di nobiltà in cui è cresciuta. Lo scontro con Stanley è inevitabile: si stuzzicano, si annusano, si insultano fino ad arrivare alla resa dei conti finale. Due personaggi vivi e pulsanti, sulla scena e sulla carta.

PERSONAGGI /INTERPRETI

Blanche / Camila Bertoldo Turriani

Stanley / Francesco Grassi Niccolai

Stella / Rebecca Ramacciotti

Mitch / Fabio Barsella

Eunice / Lucia Paolini

Steve / Iacopo Crudeli

Assistente alla regia: Francesco Di Giusto

Tecnico audio-luci: Andrea Battisti

Regia di ROBERTO PANICHI

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.