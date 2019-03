Alla chiesa di San Jacopo il funerale di Lucia Rucireta Barghini

Altri articoli in Piana

giovedì, 28 marzo 2019, 17:02

Menesini: "Con questo intervento miglioriamo la sosta nei pressi della scuola e di fatto diamo il via ad una più ampia opera di riqualificazione dell'area posta tra la scuola stessa e la ex chiesina di Rimortoli creando nuovi spazi per la comunità"

giovedì, 28 marzo 2019, 16:44

Chi, nonostante i solleciti, gli avvisi e le molteplici richieste, continua a non essere in regola con il pagamento della mensa, non potrà iscriversi al servizio di refezione scolastica fino a quando non avrà saldato il proprio debito

giovedì, 28 marzo 2019, 16:42

Altopascio, via al bilancio nella notte. Le opposizioni sulle barricate: «Tariffe che aumentano, tagli al sociale e zero progettualità: bocciati!». Insieme per Altopascio e Lega: «Su tutto spicca l'operazione scuola a Badia Pozzeveri con 2 milioni per 5 aule...»

giovedì, 28 marzo 2019, 16:39

Centomila euro in più a servizio di giovani, anziani, famiglie e fasce deboli. Circa due milioni di euro per le opere pubbliche. Tariffe invariate per quanto riguarda la spazzatura per le utenze domestiche, con punte di riduzioni per le abitazioni piccole

giovedì, 28 marzo 2019, 13:15

Comune di Porcari e Punto Handy, in collaborazione con A.P.I.CI. Lucca, hanno pensato di organizzare per sabato 30 marzo alle 17.30 in Fondazione Lazzareschi un convegno da titolo “Autosufficienza e malattie degenerative della terza età”

giovedì, 28 marzo 2019, 12:54

Tutti allo stesso tavolo - induisti, buddhisti, cristiani orientali, islamici e cattolici - per costruire ponti. Va avanti la sfida che caratterizza I cammini dell'uomo