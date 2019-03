Piana



Alla palestra di San Leonardo in Treponzio “Boxing Night 2 - I Campioni di Domani”

venerdì, 8 marzo 2019, 11:23

La Pugilistica Lucchese apre la stagione del 2019 con un interessante manifestazione di pugilato a carattere interregionale sabato 9 marzo presso accogliente palestra della scuola media Don Aldo Mei a San Leonardo in Treponzio: a partire dalle 20.30 saranno dieci i match in programma.

Nel pomeriggio di sabato 9 a Firenze finale del Torneo Esordienti 2019 per lo junior 60kg Roberto Ignat che domenica scorsa ha fermato nella semifinale il pugile spezzino Leonardo Riccardi.

Protagonisti della serata i pugili e le pugilesse lucchesi , Matteo Mencaroni ( Lucchese ) al debutto negli schoolboy 40 kg affronta il pugile Steven Mainenti ( palestra Prince Bologna ) , Giulia Bonaretti ( Mugello Boxing team Livorno ) per la categoria junior 48 kg contro Giorgia Demo ( Boxe Campodarsego Veneto ) , mentre Corina Babici ( Lucchese )al peso di 51 kg per le elite femminili avrà di fronte Simona Ionella Orita ( Boxe Team Caloi Bergano ) avversaria esperta e giramondo , altro debutto per Michele Raffanti ( Lucchese ) che per gli youth 60 kg combatte contro Marco Santamaria ( Queensberry Vicenza ) .

Miria Rossetti Busa ( Lucchese ) si esibirà contro Veronica Pravato ( Boxe Campodarsego ) per le schoolgirl entrambe parteciperanno la prossima settimana al Campionato Nazionele di Mondovì ( Cuneo ) mentre Noemi Garofano ( Lucchese ) altra schoolgirl ha dovuto dare forfait per motivi di salute

Sandro Cecchini ( Cascinese ) per gli elite seconda serie al peso di 69 kg contro Luca Niccolai ( Pugilistica Pratese ) , Miguel Bachi ( Lucchese ) al rientro dopo un infortunio per gli youth 81 kg incrocia i guanti con Dario Dell’Anna ( Pugilistica Mazzinghi Pontedera ) , interessante anche il confronto tra Maurizio Orsi ( Lucchese ) e Matteo Pollastri ( Pugilistica Pratese ) per gli elite nei 69 kg .

Match clou per i tre pugili junior lucchesi che si stanno facendo largo in ambito nazionale : LorenzoGarofano ( Lucchese ) per i 60 kg junior contro Gabriele Guidi Rontani ( Samurai Firenze ) pugile di notevole spessore per un match molto aperto , Lorenzo Frugoli ( Lucchese ) anche lui junior ma di 70 kg contro Omar Forante ( Queensberry Vicenza ) per una rivincita che vede per adesso in vantaggio il pugile di Vicenza , a chiudere questa serata la prova di Samuele Giuliano ( Lucchese ) contro Emanuele Gjeli ( Accademia Pugilistica Livornese ) per gli junior 75 kg ed anche in questo caso è una rivincita che vede Giuliano avanti . Seguiranno i pugili lucchesi i tecnici Massimo Giuliano , Massimo Bosio , Sergio Fedele e Giulio Monselesan .

Inizio della serata di sabato alle 20.30 , per un sabato sera alternativo vi invitiamo a seguire i pugili lucchesi ed i loro bravissimi avversari.