Allo stadio di Marlia i murales dedicati ai campioni dello sport

martedì, 5 marzo 2019, 15:08

Cantieri in via di Badia e in via della Pieve. Interventi di Acque per migliorare la qualità del servizio e risolvere il problema dei guasti alla radice. Termine lavori entro l’estate

martedì, 5 marzo 2019, 13:19

Approvato il progetto di fattibilità per l'istallazione di punti luce a led sulla via vecchia Romana Vecchia nella frazione di Badia Pozzeveri al confine con Montecarlo. Un intervento atteso da tempo dai residenti

martedì, 5 marzo 2019, 11:37

La grande quercia di Gragnano- San Martino in Colle è diventata accessibile alle persone sulla sedia a rotelle grazie ad un intervento di allargamento della staccionata realizzato dai proprietari dell'albero monumentale, Giuseppina Carrara ed Emilio Resta

martedì, 5 marzo 2019, 11:32

Un asilo nido a Bagira, in Congo, nel cuore dell’Africa. Un’idea chiara e ambiziosa, che sa di sogno coltivato da tempo, pronto ora per diventare realtà. Un’idea bellissima se si pensa che a portarla avanti è una ragazza porcarese, Rebecca Giannini, che ha saputo trasformare la tesi di laurea in...

martedì, 5 marzo 2019, 11:14

Si chiama 'Capannori correre fa proprio bene' la passeggiata non competitiva di 5 chilometri, in programma sabato 9 marzo promossa dal comune e dalla Commissione Pari Opportunità di Capannori nell'ambito delle iniziative per la festa della donna, in collaborazione con l'Associazione Podistica Marciatori Marliesi

martedì, 5 marzo 2019, 10:00

A Porcari i furbi avranno vita dura. Le nuove telecamere mobili, acquistate a fine 2018 con i soldi resi disponibili dall’avanzo di amministrazione, sono recentemente entrate in funzione portando a casa i primi risultati. Lo comunica con soddisfazione il consigliere incaricato della zona 167, David Del Prete