Altopascio, inaugurata la nuova rotonda di Badia Pozzeveri

sabato, 23 marzo 2019, 17:20

Alla presenza del sindaco Sara D'Ambrosio, del vice sindaco Daniel Toci, dell'assessore regionaleVincenzo Ceccarelli e del rappresentante della Provincia Lucio Pagliaro, si è inaugurata stamani la rotonda si è inaugurata stamani la rotonda realizzata dal Comune di Altopascio sulla via Romana a Badia Pozzeveri, in località "Carbonata". L'opera, costata 220 mila euro, è stata realizzata anche grazie ai contributi della Regione (75 mila euro), della Provincia di Lucca (37 mila) e del Comune di Montecarlo (8 mila).

«Questo è uno dei primi interventi che abbiamo deciso di intraprendere dopo il nostro insediamento - spiega il sindaco Sara D'Ambrosio - L'incrocio era molto pericoloso sia per chi doveva immettersi nella provinciale Romana, sia per il traffico sulla provinciale stessa che viaggia a velocità sostenuta. La rotatoria risolve quindi una delle intersezioni più pericolose e garantisce almeno un accesso sicuro da e per Badia Pozzeveri, cosa che gli abitanti chiedevano da tempo».

«Siamo di fronte ad un'opera essenziale per quanto riguarda la sicurezza stradale - ha detto l'assessore Ceccarelli - La Regione ha dato un contributo per la sua realizzazione ma devo fare i complimenti all'amministrazione comunale e provinciale che hanno dimostrato una grande capacità progettuale». L'assessore ha inoltre ricordato che è attualmente aperto un altro bando che assegnerà 4 milioni di risorse agli enti locali che proporranno interventi per il miglioramento delle infrastrutture. «In Toscana il numero degli incidenti si sta abbassando e opere come quella che inauguriamo oggi sono fondamentali in questo senso» ha concluso l'assessore.

Ha portato un saluto anche il rappresentante della Provincia, Lucio Pagliaro.