Piana



Altopascio, via al bilancio nella notte. Le opposizioni sulle barricate

giovedì, 28 marzo 2019, 16:42

«Avevano annunciato di non voler ricorrere alla leva tariffaria: invece hanno alzato addizionale Irpef, Tari per le aziende e tassa sulle affissioni. Avevano strombazzato fior di iniziative sul sociale: invece hanno tagliato la spesa in questo settore tanto delicato in un momento di seria difficoltà per le famiglie. Dinanzi a queste promesse al vento, nessun contrappeso in termini di progettualità e programmazione ma solo un bilancio di tutta continuità col precedente in cui spicca, ma al negativo, il solo progetto della scuola a Badia Pozzeveri che impegna 2 milioni di euro per la realizzazione di 5 aule più i bagni. Pd bocciato su tutti i fronti»: la stroncatura arriva dai banchi delle opposizioni nel Consiglio comunale altopascese dove ieri sera, fino a notte fonda, si è discusso il bilancio dell'amministrazione.

Insieme per Altopascio e Lega non l'hanno certo mandata a dire: «Si è concretizzato quanto avevamo anticipato, ovvero il tradimento della promessa di non ritoccare le tariffe, proposito – cantano chiaro – del tutto disatteso nei fatti e per altro neppure giustificato dalle contingenze. L'assessore al bilancio non ha fatto che asserire che il governo abbia tagliato i fondi, ma non è vero. Ne ha manifestata l'intenzione, ma poi non ha affatto proceduto in tal senso. Forse l'assessore si è temporaneamente disconnesso con la realtà amministrativa. Ma è ridicolo, è stata verificata atti alla mano l'assenza di tagli governativi. Per la tassa rifiuti invece è stata data colpa all'aumento di costi di smaltimento, ma se ciò fosse vero non si capisce perché ad esempio a Capannori, a parità di servizio effettuato da Ascit, le aziende non subiscono alcun incremento tariffario».

Nel merito, a colpire le opposizioni altopascesi ci sono, a fronte dei ritocchi tariffari, i tagli al sociale: «Le famiglie attraversano un momento di seria difficoltà – osservano – e andare a togliere la rete di sostegno sociale da sotto ai loro piedi appare veramente ingiustificabile».

Senza per altro, ad avviso degli esponenti di Insieme per Altopascio e Lega, avere nulla a far da contrappeso: «Non si operano tagli al sociale per dirottare risorse su altri vantaggi per la comunità. No no: in questo bilancio non ci sono né programmazione, né pianificazione... nessuno scatto di fantasia amministrativa, quella fantasia che nasce dalla passione per la propria comunità. Nulla. Encefalogramma amministrativo piatto. Tranne quella scuola di Badia Pozzeveri il cui progetto ha un costo faraonico per il solo gusto di fare avanguardia ecologista e sperimentazione psicopedagogica. Non una mensa, non una palestra... solo 5 spazi multifunzionali, 5 aule a forma di parallelepipedo, dove i bambini faranno tutti tutto veramente come i polli in batteria, più i bagni naturalmente, per un ammontare di 2 milioni e 100mila euro. Per noi nel complesso è un bilancio irricevibile, lo sconteranno purtroppo i cittadini».