Angelini: “Bartolomei eri in regione quando è stata finanziata la progettazione dell'asse nord-sud”

mercoledì, 6 marzo 2019, 14:42

"Sai quel è il problema da chi risorge dal passato? E' che pensa che il Mondo in sua assenza si sia fermato. Ma così non è, il Mondo è andato avanti: caro Salvadore Bartolomei quando abbiamo votato ordini del giorno insieme, centrodestra e centrosinistra, era 10 anni fa e sostenevamo tutti la posizione assolutamente migliore per Capannori: di realizzare prima l'asse est-ovest dell'asse nord-sud. Posizione che fu ignorata da Anas. Che anno era? Il 2012: anno in cui tu eri a rappresentare Capannori anche in Regione come consigliere regionale".

Con queste parole il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale di Capannori, Guido Angelini, risponde al candidato sindaco del centrodestra di Capannori, che riporta con il suo intervento la discussione a quasi 10 anni fa.

"All'epoca tu avevi il doppio ruolo: eri consigliere comunale a Capannori e sedevi anche in Consiglio Regionale – continua Angelini –. Mentre tu ricoprivi il ruolo di consigliere regionale, Anas ha finanziato e realizzato il progetto preliminare dell'asse nord-sud e la Regione ha finanziato, sempre in quegli anni, la progettazione del progetto definitivo dell'asse nord-sud. Pertanto è esattamente negli anni che tu avevi un ruolo di prestigio a Firenze che a Firenze non sono andate come chiedeva unanimemente il Consiglio Comunale di Capannori, ovvero di fare prima l'asse est-ovest. Pertanto il 'fattaccio' è successo quando te eri in Consiglio Regionale, da dove però non hai fatto nulla. Siamo sempre stati l'unica amministrazione che teneva una posizione critica rispetto a un andazzo che non prometteva nulla di nuovo rispetto alla salvaguardia del territorio e alla risoluzione dei problemi. La posizione del sindaco di Capannori è sempre la stessa e dal 2014 è ben espressa dal sindaco Menesini: i cittadini di Capannori non sono cittadini di serie B e noi diciamo 'no' a un'opera che delocalizza da un paese all'altro i problemi del traffico, vogliamo un'opera che i problemi del traffico li risolva. Pertanto, invece di parlare del passato anche in modo lacunoso perché forse eri distratto anche allora, qual'è la tua posizione sugli assi viari? Noi chiediamo certezza di tutta l'opera e modiche all'asse nord-sud. Tu cosa pensi dell'asse nord-sud, lo sostieni così come è o ti unisci a noi nel chiedere a gran forza le modifiche? Il punto è questo, il resto è noia".