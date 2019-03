Piana



Antiche Camelie della Lucchesia, inaugurata la prima fiera del tè

sabato, 23 marzo 2019, 12:39

E' stata inaugurata stamani (sabato), nell'ambito della 'XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia', la Prima Fiera Internazionale del tè allestita in un apposito padiglione al Centro Culturale Compitese che proseguirà anche nella giornata di domani. La Fiera, che vede come direttrice organizzativa Letizia Del Magro, Maestra della Scuola di Cerimonia del Tè Jaku di Lucca, si prefigura come evento clou del secondo fine settimana della manifestazione promossa dal Centro Culturale Compitese e Comune di Capannori, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Villa Reale e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Lucca – dedicato proprio la tema del tè.

Presenti al taglio del nastro la vice sindaca Silvia Amadei, il presidente del Centro Culturale Compitese AugustoOrsi, Letizia Del Magro direttrice organizzativa della Fiera,

La fiera vede la presenza di alcuni stand di produttori e commercianti di tè esporre e vendere le loro merci al pubblico: da tazze e teiere a innumerevoli varietà di tè puri e aromatizzati, fino agli accessori più nuovi e di tendenza. Inoltre sono in programma le cerimonie del tè, che quest'anno riuniranno, in due giorni, tutti i principali paesi dell'estremo oriente: dal giapponese Chanoyu al coreano Darye fino a varie tipologie di Cerimonie cinesi. In programma anche degustazioni e seminari.

Tante gli altri eventi in programma nel secondo fine settimana della 'XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia': dalla mostra scientifica del fiore reciso con la presenza di delegazioni straniere, di camelie del Castello di Pillnitz, del parco di Villa Reale e del Giardino di Boboli, alla Mostra Nostalgia del Giappone:"Il Kimono"a cura dell'associazione Iroha; dalla mostra Mostra "30 anni di Camelie", alla Ex tempore di pittura dedicata al pittore Vincenzo Muscatello. Ed inoltre le visite al Camelieto, dove sono in programma anche laboratori e concerti, ai giardini e alle attrazioni storico-artistiche del Borgo.

Info: Il biglietto della sola Mostra Antiche Camelie della Lucchesia costa 7 euro, gratuito per ragazzi sotto i 12 anni e disabili con accompagnatore. Per chi desidera visitare sia la Mostra Antiche Camelie della Lucchesia sia Villa Reale il costo dell'ingresso cumulativo è di 13 euro per i singoli e di 12 euro per i gruppi organizzati con più di dieci partecipanti.

Per accedere al Borgo delle Camelie è necessaria l'apposita navetta che parte dal Frantoio Sociale del Compitese, disponibile dalle ore 9.30 fino al termine della manifestazione. I gruppi organizzati possono raggiungere il Borgo direttamente con il proprio pullman previa prenotazione alla segreteria della mostra. Villa Reale è accessibile con il proprio mezzo.

Per informazioni e prenotazioni: www.camelielucchesia.it www.camellietumcompitese.it; -www.fierainternazionaledelte.com - info@camelielucchesia.it - 0583/977188 e 366/2796749