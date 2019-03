Piana



Appello del comitato della lista “Civica per Montecarlo”

sabato, 23 marzo 2019, 17:33

La lista “Civica per Montecarlo” nelle persone di Bassetti Thomas, Bernardi Alessandro, Tiberio Luigi e Tori Giovanni Matteo, rivolgono un appello alle componenti politiche in campo per le prossime elezioni per un dialogo aperto sul futuro del paese:

Le prossime elezioni amministrative a Montecarlo rappresenteranno un momento importante per i montecarlesi che, negli ultimi dieci anni di governo del paese, hanno visto spesso sacrificare i loro interessi e i loro diritti a favore di logiche non sempre trasparenti. Durante questo periodo, mentre i produttori di ricchezza locale mostravano una notevole capacità di gestire il cambiamento, la macchina politico-ammnistrativa è rimasta pressoché immobile. Il risultato è che oggi Montecarlo ha un bisogno urgente di risposte su temi fondamentali quali la salvaguardia dell’ambiente, l’incentivazione e promozione delle libere associazioni di volontariato, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività produttive, il rilancio della scuola e della cultura, la manutenzione degli edifici pubblici, gli interventi idraulici, e non ultimo il settore urbanistico, così importante e delicato per il nostro territorio, ma anche fondamentale per lo sviluppo dell’edilizia pubblica e privata.

Dopo aver registrato il malcontento di molti montecarlesi, il Comitato della lista “Civica per Montecarlo”, che si è sempre contraddistinto per concretezza, affidandosi a cittadini credibili e responsabili, ha deciso di unire tutta una serie di competenze accademiche e professionali disposte a prestare i loro servizi qualora le attuali forze politiche continuassero a dimostrarsi incapaci di rispondere o impermeabili ai bisogni dei cittadini. Ecco, quindi, che il Comitato della lista “Civica per Montecarlo” invita tutte le componenti politiche in campo, a un dialogo aperto sul futuro del nostro Comune; diversamente, il Comitato scenderà in campo per intraprendere un’azione onesta, efficace e costruttiva.