Assi Viari: CasaPound ha presentato osservazioni ad Anas

martedì, 19 marzo 2019, 17:28

CasaPound Italia, sezione Piana di Lucca, ha inviato oggi ad Anas le proprie osservazioni sul 1° stralcio del progetto degli Assi Viari. Il movimento, che correrà anche alle prossime elezioni amministrative di Capannori, ha proposto ad Anas alcune migliorie riguardanti principalmente il sistema delle rotatorie e la ricaduta su abitazioni e attività commerciali.

In particolare, relativamente all'intersezione con via della Madonnina a Lunata, è stato chiesto che questa avvenga tramite rotatoria sul piano di campagna che si congiunge con via della Madonnina più sud, presso l'attuale stazione di rifornimento IP che risulta inattiva, salvaguardando le attività commerciali dell'altra stazione carburanti e del vivaio. E' stata proposta una rotatoria a sviluppo ellittico anche all'intersezione con via Carlo Piaggia Nord e Sud, al fine di rendere più fluido afflusso e deflusso lungo l'asse viario est-ovest. In questo modo - secondo CasaPound - diverrebbe superflua la rotatoria comunale prevista ad est dell'incrocio con via Piaggia.

Sempre rispetto alle rotatorie, dato che all'incrocio dell'asse viario est-ovest con via di Paganico non è consentito che l'accesso e l'ingresso lungo le corsia di marcia, CasaPound ha raccomandato la costruzione di una rotatoria nel punto di intersezione dell'asse viario est-ovest con la via Romana Vecchia, per consentire l'ingresso nellí'asse viario anche di chi proviene dal centro di Capannori. Infine è stato proposto un passaggio più elevato per evitare l'interruzione del flusso di traffico leggero alle intersezioni con via del Tanaro e via di Pulecino.

"Dopo aver parlato con molti residenti del territorio - commenta Daniele Boschi, candidato sindaco di Capannori - abbiamo stilato i punti inviati ad Anas. Ora il prossimo appuntamento sarà l'assemblea pubblica di giovedì 21 a Capannori, dove parteciperò insieme al consigliere di Lucca Fabio Barsanti in rappresentanza di CasaPound di Lucca della Piana".